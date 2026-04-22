Alberto Fernández enfrenta revés judicial: la causa de Fabiola Yáñez avanza a juicio oral

El juez Daniel Rafecas ha tomado una decisión crucial en el proceso judicial que involucra al expresidente argentino Alberto Fernández, avanzando la causa que podría llevarlo a enfrentar serias acusaciones.

En una reciente resolución, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la solicitud de nulidad planteada por la defensa de Alberto Fernández. Con esta decisión, la investigación se prepara para pasar a la fase de juicio por las acusaciones de lesiones y abuso de poder formuladas por Fabiola Yáñez.

Detalles del Fallo Judicial

La decisión de Rafecas responde a la defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, quien argumentó que había una falta de imparcialidad por parte del juez Julián Ercolini, anterior encargado del caso. Sin embargo, Rafecas dejó en claro que el cambio de magistrado no afecta las actuaciones previas, manteniendo la validez del proceso judicial hasta el momento.

Cargos y Contexto Judicial

Fernández deberá comparecer ante un Tribunal Oral Federal para responder por tres cargos: dos episodios de lesiones leves y uno de lesiones graves. La Fiscalía sostiene que estos incidentes se produjeron en un contexto de abuso de poder y amenazas. Las repercusiones de esta situación, especialmente dado el vínculo sentimental entre Fernández y Yáñez, complican aún más la situación del expresidente.

Próximos Pasos en el Proceso

Con el rechazo de la nulidad, el caso está listo para ser elevado al juicio, donde el Tribunal Oral Federal será responsable de evaluar las pruebas y testimonios. La resolución de este proceso será clave para determinar la responsabilidad de Fernández en las acusaciones de violencia de género formuladas por su expareja.