Polymarket busca inversión tras alcanzar un hito histórico

La conocida plataforma de mercados de predicción, Polymarket, se encuentra en un proceso para cerrar una nueva ronda de financiamiento que podría llevar su valoración a $15.000 millones.

Según un informe de The Information, Polymarket está en medio de negociaciones para adquirir aproximadamente $400 millones de inversión. Sin embargo, las conversaciones aún están en curso, lo que puede resultar en modificaciones en los términos.

La compañía también está considerando añadir nuevos inversores estratégicos, lo que podría aumentar el total del financiamiento a $1.000 millones.

El creciente interés en la plataforma se respalda por su notable expansión reciente y el apoyo de Intercontinental Exchange (ICE), matriz de la Bolsa de Nueva York.

En octubre de 2025, ICE había manifestado su intención de invertir hasta $2.000 millones en Polymarket, que en ese momento tenía una valoración aproximada de $8.000 millones. Este acuerdo incluía participación accionaria y el uso de datos de la plataforma como indicador del sentimiento del mercado.

Detalles sobre la nueva ronda de financiamiento de Polymarket

Recientemente, el 27 de marzo de 2026, ICE confirmó una inversión directa de $600 millones, sumándose a un desembolso anterior de $1.000 millones. Además, la firma planea adquirir hasta $40 millones en participaciones de accionistas existentes, lo que llevaría su compromiso total por encima de los $1.600 millones.

Este nuevo financiamiento representa un aumento del 67% respecto a la valoración de 2025, impulsado por un crecimiento en el volumen de operaciones y la expansión global de la empresa.

Polymarket se ha consolidado como el mayor mercado de predicción descentralizado, permitiendo a los usuarios realizar apuestas sobre una variedad de resultados, tales como:

Elecciones, eventos deportivos, situaciones geopolíticas y precios de criptomonedas.

La plataforma opera bajo tecnología blockchain, ofreciendo acceso en tiempo real y un sistema de liquidación transparente para sus participantes.

En marzo de 2026, Polymarket superó, por primera vez, los $10.000 millones en volumen mensual operado, generando un pico diario cercano a los $478 millones. En febrero, ya había reportado más de $7.000 millones.

Desde su fundación, Polymarket ha acumulado más de $2.300 millones en financiamiento, reflejando un crecimiento acelerado tanto en su valoración como en el interés de los inversores.