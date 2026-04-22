"Luján conmemora un año sin el Papa Francisco con misa masiva y presencia política"

Multitudinario Homenaje a Francisco en Luján: Uniendo a la Política y la Fe

La ciudad de Luján fue el escenario principal de un emotivo homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. La Basílica Nuestra Señora de Luján se llenó de fieles y figuras del ámbito político que se unieron para celebrar la vida y legado de Jorge Bergoglio.

Una Ceremonia Conmovedora

La misa principal, que comenzó pasadas las 17, fue oficiada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, ante una congregación repleta. La gran participación subrayó la profunda influencia que Francisco tuvo no solo en la religión, sino también en la esfera pública del país.

Presencia Política en el Acto

En la Basílica se dieron cita altos funcionarios del Gobierno, como el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Asimismo, representantes de la oposición, incluido el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se ubicaron en otro sector del templo, mostrando la convergencia de fuerzas políticas en este acto conmemorativo.

La imagen de ambos bloques, aunque diferenciados en el espacio, resaltó la capacidad de Francisco para reunir a sectores históricamente adversos en torno a su figura.

La Ausencia de Villarruel y el Contexto Actual

Un aspecto notable del homenaje fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya participación había sido esperada. Fuentes cercanas indicaron que cuestiones protocolares afectaron su decisión de no ingresar al templo.

Por su parte, el presidente Javier Milei recordó su relación con el Papa, que osciló entre tensiones y acercamientos, y lo definió como “el argentino más importante de la historia”, evidenciando un cambio en su postura hacia el líder religioso.

El Legado de Francisco: Fe y Política de la Mano

Desde su elección en 2013, Francisco ha propuesto una agenda centrada en la inclusión social y el diálogo interreligioso. Su liderazgo ha generado tanto apoyo como críticas, pero su impacto en la política argentina es innegable, haciendo de él un referente para la dirigencia del país.

Este homenaje en Luján no solo fue litúrgico, sino una manifestación del peso de Francisco en la vida pública argentina. La unión de diferentes sectores políticos y la masiva afluencia de fieles hablan de un liderazgo que va más allá de las fronteras religiosas.

Un Recordatorio de Unidad

El acto en la Basílica de Luján dejó claro que la figura de Jorge Bergoglio sigue presente en las distintas esferas de la sociedad argentina. A un año de su partida, el legado de Francisco continúa funcionando como un punto de encuentro en un país caracterizado por la polarización, demostrando que es posible reunirse en torno a su memoria y su mensaje de paz y compasión.