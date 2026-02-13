Buenos Aires permitirá pagar la patente en 10 cuotas en 2026: descubre el primer vencimiento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires introduce importantes modificaciones en el Impuesto Automotor, estableciendo beneficios económicos para los ciudadanos que buscan alivio financiero.

Reducción de Tasas y Nuevas Cuotas

La ARBA, bajo la dirección de Cristian Girard, ha confirmado que el impuesto para 2026 contará con una disminución de tarifas, beneficiando al 75% de los titulares de vehículos en la provincia. Este cambio permite a los contribuyentes abonar el impuesto en hasta 10 cuotas mensuales, duplicando las cinco cuotas anteriores, con el primer vencimiento previsto para el 10 de marzo.

Un Esquema Impositivo Simplificado

El nuevo esquema se caracteriza por una tabla de cinco tramos que modifica las alícuotas del 3,64% al 5% a tasas que ahora varían entre el 1% y el 4,5%. Girard subrayó que esta reforma posiciona a la provincia entre las jurisdicciones con menor carga tributaria vehicular del país, destacando que los contribuyentes pagarán un porcentaje del valor de sus autos significativamente inferior al de años anteriores.

Facilitando el Pago Mensual

Una de las adiciones más relevantes es la posibilidad de mensualizar el pago del impuesto, permitiendo que las familias puedan planificar mejor sus finanzas. Esta modernización también ha sido posible gracias a avances tecnológicos en la gestión de cobros, brindando una opción más accesible y con mayor previsibilidad financiera.

Calendario 2026: Vencimientos y Descuentos Adicionales

El nuevo calendario de impuestos para 2026, que ya ha sido definido por ARBA, incluye impuestos inmobiliarios y vehiculares. El inicio del ciclo está previsto para el 19 de febrero, culminando con el primer vencimiento del Impuesto Automotor el 10 de marzo. Los contribuyentes tienen la opción de pagar anticipadamente y acceder a descuentos de hasta 15% por cumplir con los plazos establecidos.

Estrategia de Implementación

La política de bonificaciones busca incentivar el pago puntual y a la vez aliviar la carga fiscal en momentos de grandes desafíos económicos. Este enfoque busca fortalecer la equidad en el sistema tributario provincial y asegurar recursos destinados a áreas críticas como salud y educación.