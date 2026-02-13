Anuncio de 2026 y negociaciones para 2027: ¿Cuándo sucederá?

El Poder de la Guía Michelin: ¿Qué Esperan los Restaurantes Argentinos para 2024?

La llegada de la Guía Michelin a Argentina ha revolucionado el panorama gastronómico del país, generando expectativas y preguntas sobre el futuro de los restaurantes en Buenos Aires y Mendoza, los destinos que han logrado destacar en este prestigioso certamen.

La influencia de la Guía Michelin se siente de manera contundente en el sector gastronómico argentino. Con la incertidumbre económica que rodea al turismo en nuestro país, contar con la preciada distinción de Michelin puede ser la diferencia entre el éxito y el estancamiento para muchos establecimientos.

Un Breve Resumen de la Guía Michelin

Fundada en 1889, la Guía Michelin nació con la intención de incentivar los viajes en Francia y fomentar la venta de neumáticos. Sin embargo, con el tiempo, se ha consolidado como un referente mundial en el reconocimiento de la alta gastronomía, ofreciendo diferentes distinciones como menciones especiales, Bib Gourmand (que destaca la buena relación calidad-precio) y las tan anheladas estrellas.

El Viaje de Michelin en Argentina

La historia de Michelin en Argentina es compleja y se remonta a la administración de Mauricio Macri, cuando se hicieron intentos por traer la guía al país. Después de varias gestiones, la llegada de Michelin se concretó en 2023, en un momento donde la importancia de estas distinciones se ha vuelto esencial no solo para los restaurantes, sino también para el turismo en general.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de misterio. Los inspectores de Michelin, que son los encargados de evaluar los restaurantes, mantienen sus criterios y procedimientos bajo un estricto secreto. Las negociaciones para que Michelin establezca su presencia en Argentina se realizaron en un ambiente de gran discreción, incluso llevando a cabo reuniones virtuales con pantallas apagadas.

El Futuro de la Guía Michelin en Argentina

Con la publicación de la edición 2026, que será la última bajo el contrato actual que Argentina tiene con Michelin, las expectativas se centran en cuántas distinciones se otorgarán. Ningún restaurante ha conseguido aún las tres estrellas, y hasta el momento se han otorgado un total de diez estrellas a diferentes restaurantes, un aumento notable respecto a ediciones anteriores.

El futuro se presenta incierto, pero fuentes cercanas han confirmado que la tercera edición se llevará a cabo, con menciones que se anunciarán a mediados de año. Las ceremonias de premiación anteriores han sido eventos destacables, organizados por las ciudades que albergaron la evaluación, resaltando el interés local en mejorar su perfil gastronómico.

Inversión y Oportunidades Gastronómicas

El Gobierno nacional ha invertido significativamente en el acuerdo con Michelin, desembolsando 620.000 dólares para el año inaugural del contrato. A medida que se acercan las próximas ediciones, esta cifra se ha reducido, pero la intención de expandir la Guía Michelin a otras provincias sigue vigente. Se busca atraer a más regiones que desean participar en la guía, lo que podría enriquecer la oferta gastronómica nacional.

La Competencia por el Reconocimiento

El camino no ha estado exento de obstáculos. Otras localidades como Salta y Ushuaia intentaron obtener el reconocimiento de Michelin, pero no lograron el visto bueno, siendo consideradas «prematuras» para la evaluación del estricto equipo de inspectores. Sin embargo, el crecimiento y la visibilidad de la gastronomía argentina en foros internacionales, como la reciente participación en Madrid Fusión, podrían abrir nuevas puertas.

Para los amantes de la gastronomía y los viajeros, la Guía Michelin no solo es un referente, sino un motor vital que impulsa el turismo en Argentina, convirtiendo la gastronomía en una experiencia que atrae visitantes de todo el mundo.