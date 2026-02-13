Video: Masivo ataque con drones rusos impacta puerto y centros energéticos de Odesa, Ucrania

Devastadores Incendios Sacuden Instalaciones Portuarias en Argentina

Los bomberos se enfrentaron a feroces llamas que arrasaron instalaciones portuarias, una planta de energía y viviendas aledañas, dejando un saldo trágico.

El siniestro, que se desató en múltiples localidades, tuvo como resultado una fatalidad confirmada y seis heridos, de los cuales tres revisten gravedad. Las llamas consumieron casi 2,000 metros cuadrados en un concesionario de autos, y causaron daños a cerca de 30 vehículos.

Un Despliegue Sin Precedentes de Emergencia

Más de 90 efectivos de emergencia se unieron para controlar el avance de los incendios, que desataron el caos en diferentes sectores de la ciudad. Como consecuencia, los servicios de electricidad, agua y calefacción se vieron interrumpidos en varias áreas.

Impacto en la Infraestructura Local

Las autoridades locales señalaron un incremento en los ataques a la infraestructura crítica, lo que ha agudizado la crisis en las últimas semanas. A pesar de los esfuerzos por parte de las cuadrillas de reparación, los trabajos para restablecer los servicios básicos aún continúan.

Un Llamado a la Responsabilidad

Este trágico acontecimiento resalta la necesidad de adoptar medidas más efectivas en la gestión de emergencias y la protección de comunidades vulnerables. Los residentes esperan la pronta restauración de servicios esenciales y un análisis exhaustivo de lo ocurrido.