Día Internacional del Preservativo: Claves para una Protección Efectiva

Cada 13 de febrero, el Día Internacional del Preservativo nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud sexual. Infórmate sobre cómo este método contribuye a nuestra protección.

Un día para la concientización

El Día Internacional del Preservativo, promovido por la AIDS Healthcare Foundation, se celebra cada año con el objetivo de fomentar el uso consciente y seguro de este método anticonceptivo, crucial para la salud pública.

Beneficios del preservativo masculino

El preservativo masculino es altamente efectivo, con una tasa de éxito que varía entre el 85% y el 95%, dependiendo de su uso correcto y constante. Este método no solo previene embarazos, sino que también actúa como barrera contra varias infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH, la gonorrea y la sífilis.

El rol del condón femenino

Para las mujeres, el condón femenino ofrece una alternativa que permite mayor control sobre la prevención. Su eficacia es comparable a la del preservativo masculino si se utiliza adecuadamente.

Precauciones al usar preservativos

Es importante no usar ambos tipos de preservativos simultáneamente, ya que la fricción puede causar rupturas. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de un millón de personas contraen ITS diariamente, lo que enfatiza la necesidad de una protección adecuada.

Integración con otros métodos anticonceptivos

El preservativo puede complementarse con otros métodos, como los implantes o dispositivos intrauterinos, pero solo él brinda una barrera efectiva contra infecciones. Para maximizar su efectividad, verifica la fecha de caducidad antes de usarlo y guárdalo en un lugar fresco y libre de luz directa.

Uso de lubricantes: consejos importantes

Si decides usar lubricantes, opta siempre por aquellos que sean a base de agua o silicona, ya que los que contienen aceite pueden dañar el látex y aumentar el riesgo de rotura.