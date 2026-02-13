El Gobierno justifica la suspensión de salarios a través de billeteras digitales

La reciente decisión del Gobierno de retirar del proyecto de reforma laboral la opción de pagar salarios a través de billeteras virtuales ha generado un intenso debate en el país.

La eliminación de esta alternativa, anunciada horas antes del debate en el Senado, ha dejado a muchos con interrogantes sobre las razones detrás de esta medida. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una cuestión de protección y seguridad para los trabajadores, la situación ha desatado críticas y reacciones por parte de diversos sectores.

Un cambio inesperado en la reforma laboral

El artículo que daba luz verde al pago de salarios en billeteras virtuales fue excluido del proyecto de reforma laboral, lo que ha sorprendido a muchos. Desde Casa Rosada se argumenta que esta medida busca salvaguardar la solvencia y garantías que deben tener los trabajadores respecto a sus remuneraciones.

Argumentos del Gobierno

Según información de medios locales, la decisión del Ejecutivo no responde a una postura ideológica, sino a la necesidad de ofrecer una mayor protección al salario, considerado de carácter alimentario. Esto implica que debe estar sujeto a estándares más estrictos.

Preocupaciones sobre las billeteras virtuales

Las billeteras virtuales, clasificadas como Proveedores de Servicios de Pago (PSP), no cumplen con los mismos estándares prudenciales que los bancos. Según las autoridades, carecen del respaldo necesario del Banco Central para garantizar pagos en caso de problemas de insolvencia, lo que representa un riesgo para los trabajadores.

El impacto político y empresarial

La decisión de eliminar esta opción ha generado un importante cruce entre diferentes sectores políticos y empresariales. El bloque del PRO criticó la exclusión del artículo, argumentando que limitar la forma de pago no promueve la libertad de los trabajadores.

Las voces del sector fintech

Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, expresó que «el verdadero problema no es la seguridad del sistema, sino la libertad del trabajador». Destacó que permitir a los empleados elegir dónde cobrar su sueldo podría impulsar una competencia más saludable en el sistema financiero.

Biocca subrayó que la regulación de las billeteras virtuales por parte del Banco Central asegura que todos los fondos permanezcan dentro del sistema bancario, refutando así la idea de que representan un vacío regulatorio.

El futuro del pago de salarios en Argentina

Con la media sanción otorgada, por el momento, el capítulo sobre la inclusión de las billeteras virtuales en el pago de salarios ha quedado cerrado. Sin embargo, las discusiones sobre la competencia en la forma de compensar a los 10 millones de trabajadores formales en el país están lejos de concluir.