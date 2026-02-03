Bulat revela el ‘Tridente 2026’: El plan económico de Milei avanza con decisiones clave

En un encuentro con empresarios e inversores, Santiago Bulat expone la compleja estructura económica de Argentina, delineada por Javier Milei, a través de un concepto atrapante: el “Tridente 2026”. Tres objetivos en tensión que buscan ser alcanzados simultáneamente.

Los Dólares: Primer Pilar del Tridente

La acumulación de reservas se presenta como una necesidad imperiosa y no meramente retórica. El Banco Central debe hacer frente a vencimientos por 8.200 millones de dólares en 2026 y cerca de 22.000 millones en 2027. Sin embargo, el crecimiento económico puede actuar como un factor que erosiona esas reservas, ya que una mayor actividad significa un aumento en las importaciones y, por ende, mayor demanda de divisas.

Bulat lo expresó de manera directa: “Si voy a crecer al 5%, mis importaciones deben aumentar en al menos tres veces.” Esto sugiere que el crecimiento, evidentemente positivo, también representa un reto para la estabilidad económica del país.

La Inflación: Segundo Pilar en Juego

Las proyecciones del mercado estiman una inflación entre 24,4% y 25% para 2026, mientras que el Gobierno apunta a un 16%. Esta disparidad se traduce en un desafío de credibilidad para la administración actual. Bulat cuestionó la falta de un nuevo índice de precios que refleje con mayor precisión los costos de servicios y tarifas, advirtiendo que esto puede resultar contraproducente.

En un entorno donde la confianza financiera es crucial, la manera en que se presentan las estadísticas puede tener implicaciones políticas significativas. «El precio de la carne no está ayudando. Observamos índices por debajo del 2%», comentó el economista.

La Actividad Económica: Tercer Pilar del Tridente

El Gobierno plantea un crecimiento del 5%, aunque este hecho es desigualmente distribuido. Los sectores de exportación, como la agricultura y la minería, avanzan, mientras que el consumo interno y la industria se enfrentan a serias dificultades debido a salarios bajos y problemas de acceso al crédito.

Bulat destaca que cada intento de crecimiento puede afectar las reservas, reducir la inflación y estimular la actividad económica. Cada ajuste puede desestabilizar otra área, complicando aún más la situación global.

Decisiones Estratégicas: La Clave del Futuro Económico

El contexto económico se está moviendo hacia una fase de selección estratégica, donde las prioridades y los costos políticos son fundamentales. El superávit fiscal, con un objetivo del 1,5% del PIB para 2026, se mantiene como el único ancla sólida en medio de la incertidumbre, favoreciendo la confianza de los mercados.

A pesar de la baja en el riesgo país y la estabilidad financiera, el crecimiento en la economía real no avanza al mismo ritmo, dejando a muchos con dudas sobre la verdadera recuperación económica.