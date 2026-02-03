Inicio de Clases: Equipar a un Estudiante de Primaria Cuesta Promedio $277,405

El reciente informe de la Fundación ECOSUR revela cifras preocupantes sobre el costo de la canasta escolar en Argentina. Las familias enfrentarán un gasto significativo para equipar a sus niños y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según el análisis elaborado a finales de enero, una familia necesitará alrededor de $277.405 para armar una canasta de útiles para primaria, mientras que el monto asciende a $174.719 para secundaria. Las versiones más económicas de estas canastas ofrecen precios de $194.748 y $100.578, respectivamente, debido al constante aumento de los precios en el rubro educativo.

Desglose de la Canasta Escolar para Primaria

La investigación categoriza las canastas en dos grupos: una con productos a precios promedio y otra con precios mínimos. En la canasta para nivel primario, los costos están liderados por la mochila con carrito, que representa casi el 40% del total. Los seis cuadernos tapa dura y una cartuchera de dos pisos completan el top tres, con incidencias del 19,4% y 14,3%, respectivamente.

Entre los precios promedio, una mochila con carrito cuesta $109.610, mientras que una cartuchera de dos pisos tiene un costo de $39.744. También se reportan precios de $8.969 para un cuaderno de 48 hojas y $3.326 para una caja de lápices de colores.

Estimaciones para el Nivel Secundario

En cuanto a la canasta para nivel secundario, el costo promedio se sitúa en $174.719, mientras que la opción más económica baja a $100.578. Los artículos más relevantes en este grupo son la mochila y el block de hojas, ambos con un impacto del 16,6% en el costo total.

Adicionalmente, las carpetas y las cartucheras representan 13,26% y 7,25% del total de gastos, respectivamente. Los precios promedios incluyen $28.962 para una mochila, $28.953 para un block de hojas, $12.669 para una cartuchera y $11.581 para una carpeta.

El informe también resalta los cambios en los precios de algunos artículos entre enero de 2025 y enero de 2026. En la canasta primaria, los incrementos más notables incluyen un 42% en la caja de lápices, un 39% en la goma de borrar, y un 34% en los afiches. Para la canasta secundaria, los mayores aumentos se registraron en los resaltadores con un 56%, y kits de geometría con un 50%.

Desde ECOSUR aclaran que estos cálculos solo consideran artículos básicos necesarios para equipar una mochila, dejando de lado otros gastos habituales que las familias deben afrontar al comienzo del ciclo escolar, tales como uniformes, matrícula escolar y materiales específicos demandados por las instituciones.