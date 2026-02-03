La Trochita anuncia su calendario de salidas para febrero

El famoso tren de Chubut abre sus puertas a un mes lleno de recorridos. Descubre la magia de la Patagonia desde el simbólico Viejo Expreso.

El Viejo Expreso Patagónico, un emblema del transporte turístico en la región, ha anunciado su programación de viajes para febrero. Este tren icónico, cuya gestión está a cargo del Gobierno del Chubut, conecta la ciudad de Esquel con la Comunidad Nahuelpan y promete hacer de cada viaje una experiencia memorable.

Calendario de Salidas

Los primeros recorridos comenzarán el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el 28 del mismo mes. Las salidas están programadas para los siguientes días: jueves 5, sábado 7, martes 10, jueves 12, sábado 14, martes 17, jueves 19, sábado 21, martes 24, jueves 26 y, por último, sábado 28.

Detalles del Viaje

Cada aventura comienza a las 10 de la mañana desde la Estación Esquel y se prevé que el regreso sea aproximadamente a la 1 de la tarde. Este recorrido no solo ofrece una travesía plácida, sino que también sumerge a los pasajeros en la rica historia y belleza natural de la región.

Un Paseo Único en la Patagonia

Los interesados en emprender este viaje, que combina historia, cultura y la impresionante naturaleza patagónica, pueden adquirir sus boletos a través del sitio web oficial del tren o en diversas agencias de turismo locales. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un paseo que te transportará a través del tiempo y la belleza de un paisaje inigualable.