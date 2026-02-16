Bullrich adelanta cambios en la Reforma Laboral para Diputados

La reciente media sanción en el Senado sobre la Ley de Modernización Laboral ha generado un intenso debate, especialmente por la polémica reducción del salario a trabajadores con licencias por enfermedad. En este contexto, la senadora Patricia Bullrich ha revelado posibles ajustes en la propuesta para su discusión en la Cámara Baja.

El proyecto, que recibió 42 votos a favor, había sido presentado en su forma original, pero la reacción de diversos sectores ha llevado a Bullrich a considerar la posibilidad de modificaciones. En una entrevista con el canal Todo Noticias, expresó:

Propuestas de Modificación

La senadora oficialista indicó que se están evaluando cambios significativos, especialmente en el aspecto relacionado con las enfermedades severas, degenerativas o incurables. «Vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100% de remuneración en esos casos», afirmó Bullrich, generando expectativas sobre las futuras deliberaciones en el Senado.

Impacto Potencial en el Proyecto

De realizarse estos ajustes, el proyecto tendría que volver al Senado para un nuevo debate. Bullrich aclaró que este pago del 100% de salario se aplicará solo tras una «corroboración concreta y fehaciente» del estado de salud del trabajador.

Diálogo con Otros Líderes Políticos

En los últimos días, Bullrich ha mantenido conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal Murphy, lo que refleja un esfuerzo en la búsqueda de consensos y soluciones a una legislación que impacta a miles de trabajadores.

Este tema ha suscitado opiniones polarizadas, y la senadora resalta la importancia de un debate abierto y flexible para atender las inquietudes de la ciudadanía, subrayando el papel crucial de un periodismo profesional y crítico en este proceso.