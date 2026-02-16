Tragedia en el Carnaval del Toro: fallece un hombre de 65 años tras cornada en Ciudad Rodrigo.

Un trágico accidente ensombrece las festividades del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, donde un hombre de 65 años falleció por una cornada en el pecho durante la celebración.

Un suceso luctuoso en plena celebración

La madrugada del sábado, alrededor de la 1:16 horas, se recibió un llamado al Servicio de Emergencias del 112 en Castilla y León, informando sobre el fallecimiento de un hombre por una cornada durante el evento. La alerta provenía de la enfermería habilitada en la Plaza Mayor para este popular festejo, que atrae a multitudes cada año.

Detalles del accidente

Los enfermeros del evento indicaron que el hombre había sido víctima de una cornada en el pecho después de no percatarse de la llegada del toro, lo que le provocó un impacto contra la barrera. Debido a la gravedad de la herida, fue imposible salvar su vida.

La esencia del Carnaval del Toro

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo es un evento de Interés Turístico Nacional que se celebra anualmente. Durante varios días, la Plaza Mayor se llena de actividades que incluyen encierros, capeas, concursos de disfraces y actuaciones musicales, convirtiéndose en un centro de diversión y emoción. Sin embargo, este trágico incidente recuerda los riesgos asociados con la celebración.