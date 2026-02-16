Cinco países europeos confirman: Rusia envenenó a Navalny

A días de conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Alexei Navalny, varios países europeos han lanzado serias acusaciones contra Rusia, señalando que el opositor fue asesinado a través de un veneno poco común mientras se encontraba encarcelado.

En el marco de la conferencia de seguridad de Múnich, las naciones involucradas, entre ellas el Reino Unido, Francia y Alemania, anunciaron que han encontrado pruebas contundentes de que el estado ruso utilizó un tóxico letal en contra de Navalny, temiendo su creciente influencia como crítico del régimen de Vladimir Putin.

Detalles del Caso y la Tóxina Incriminada

Según un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, “la investigación ha confirmado la presencia de epibatidina”, un veneno derivado de ranas dendrobátidas de América del Sur, en muestras tomadas del opositor.

El Reino Unido, junto con Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos, subrayó que solo el estado ruso poseía la capacidad, la motivación y el desprecio por el derecho internacional necesarios para llevar a cabo este ataque.

El Contexto de la Muerte de Navalny

Navalny, conocido por su valiente lucha contra la corrupción y por organizar masivas protestas contra el Kremlin, falleció en febrero de 2024 en una prisión en el Ártico, donde cumplía una condena de 19 años considerada políticamente motivada.

Su esposa, Yulia Navalnaya, ha afirmado en diversas ocasiones que dos laboratorios independientes confirmaron que su marido fue envenenado poco antes de su muerte, acusando directamente a Putin de ser el responsable, lo que el gobierno ruso ha negado vehemente.

Declaraciones de Yulia Navalnaya

Yulia Navalnaya no dudó en calificar la muerte de su esposo como un acto de asesinato. “Hoy, lo que antes eran solo palabras, se ha convertido en una realidad científicamente comprobada”, afirmó durante la conferencia de Múnich. Sus declaraciones están respaldadas por el análisis de muestras biológicas que fueron clandestinamente sacadas de Rusia.

Se espera la publicación de un resumen público del informe técnico completo presentado a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) en su sitio oficial.