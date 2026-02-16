CGT advierte: ‘Listas las condiciones para un paro general contra la reforma laboral’

La tensión aumenta en el ámbito sindical, ya que la CGT podría convocar a un paro en respuesta a la polémica reforma laboral. Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central obrera, asegura que las condiciones están más que dadas para esta medida de protesta.

En una conversación reciente, Jerónimo confirmó que la CGT se reunirá para discutir la posible huelga justo antes de que la Cámara de Diputados evalúe la reforma. “Estamos todos alineados y listos para esta acción si no son escuchadas nuestras demandas”, afirmó el dirigente.

Expectativas de Movilización

Según el líder sindical, la decisión de ir a la huelga se tomará dependiendo de lo que suceda durante la sesión legislativa de este lunes. “La fecha del paro general será el mismo día en que Diputados discutan la reforma”, agregó Jerónimo, quien ha señalado que vienen analizando esta decisión desde diciembre.

Preocupaciones sobre la Reforma

Un punto crítico en la reforma es el artículo que permite reducir salarios durante licencias por enfermedad, lo que ha generado un gran descontento entre los trabajadores. “Este gobierno muestra una clara falta de sensibilidad hacia los derechos laborales”, declaró Jerónimo, enfatizando que los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados.

Incidentes en la Movilización

El dirigente también se refirió a los recientes disturbios durante una movilización. “Alguien intentó boicotear nuestra manifestación lanzando bombas molotov, pero eso no parará nuestra lucha”, sostuvo, insistiendo en la intención de visibilizar el rechazo de los trabajadores hacia la reforma.

Acciones Legales en el Horizonte

Jerónimo dejó claro que, en caso de que la reforma laboral sea aprobada en Diputados, la CGT no dudará en judicializar la ley. “No se puede permitir que los derechos de los trabajadores sean vulnerados de esta manera”, finalizó, asegurando que explorarán todas las vías legales para combatir esta reforma.