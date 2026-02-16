Artesanas de Chubut lanzan sus productos en la estación de La Trochita

Las creaciones de las talentosas artesanas textiles de la provincia ya están disponibles para el público en un nuevo espacio cultural que busca resaltar la riqueza artesanal de la región.

Como parte de la iniciativa “Tejiendo Futuro”, un grupo de artesanas de Tecka, registradas en el Registro Provincial de Artesanos, han comenzado a ofrecer sus creaciones en la Casa de Artesanas de Nahuelpán. Este interesante espacio, que forma parte del renombrado Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, se ha convertido en una plataforma clave para la comercialización de productos artesanales chubutenses.

Impulsando la Identidad Cultural a Través del Artesanato

El programa “Tejiendo Futuro” tiene como objetivo principal fortalecer la producción textil y dar un impulso profesional a las tejedoras de diversas localidades, destacando el valor de los conocimientos ancestrales que son parte de la identidad cultural del Chubut.

Beneficiarios del Programa

La propuesta está abierta a artesanas de las localidades de Tecka, Gastre, Gualjaina, Las Plumas, Facundo, Colán Conhué, Aldea Epulef, Cushamen y sus alrededores, fomentando la organización comunitaria y el crecimiento de economías locales.

Técnicas y Asistencias para un Futuro Brillante

Este programa no solo se limita a la venta; incluye asistencia técnica, tanto presencial como virtual, con el fin de mejorar la calidad de los productos y establecer redes de colaboración que ampliarán la proyección de las artesanías más allá de los límites regionales, generando nuevas oportunidades de comercialización y visibilidad.

Itinerario del Programa

El recorrido del programa comenzó el 20 de septiembre en Facundo y continuó en localidades como Tecka, Colán Conhué, Aldea Epulef, Gualjaina, Cushamen, Gastre y Las Plumas. Estas actividades culminarán en septiembre de 2025, buscando siempre el fortalecimiento de las comunidades involucradas.

Un Patrimonio Cultural Vivo

Las artesanas textiles del Chubut son portadoras de una cultura vibrante y de saberes que se transmiten de generación en generación. Mediante técnicas especializadas, crean obras que no solo poseen valor estético, sino que también representan el patrimonio y la historia de la provincia.

La iniciativa “Tejiendo Futuro” se erige como un reconocimiento a la labor esencial de las tejedoras y hilanderas, resaltando su papel fundamental en el desarrollo cultural y productivo del Chubut.