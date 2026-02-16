Urgente: Policía pide reportar actividades sospechosas en búsqueda de hombre de 85 años secuestrado por error en Sídney

Las autoridades están en alerta tras la desaparición de Chris Baghsarian, un abuelo de 85 años que, según la policía, ha sido secuestrado por error en un fallido intento de captura ligado al crimen organizado.

La Desaparición de Chris Baghsarian

Chris Baghsarian fue secuestrado el pasado viernes por la mañana mientras se encontraba en su hogar en North Ryde. Testigos alertaron a la policía tras escuchar ruidos extraños alrededor de las 5 a.m., lo que llevó a las autoridades a descubrir marcas de entrada forzada en la vivienda.

Detalles del Incidente

Los delincuentes, que ingresaron a su residencia, lo sacaron a la fuerza y lo metieron en un SUV de color oscuro. La policía ahora tiene serias preocupaciones por la salud del abuelo, que requiere medicación diaria.

Declaraciones de la Policía

El detective Andrew Marks señaló que, aunque la situación es preocupante, hay razones para creer que Baghsarian sigue con vida. “Esto no es un crimen típico; los agresores confundieron a la víctima. Habían planeado secuestrar a otra persona,” explicó el detective.

Sin Ransom y Sin Respuesta

Hasta el momento, la familia de Baghsarian no ha recibido ninguna solicitud de rescate, lo cual es inusual en casos de secuestro. “Esta familia está completamente fuera de este entorno criminal,” dijo Marks, añadiendo que la policía mantiene la esperanza de que el abuelo sea liberado pronto.

Llamado a la Comunidad

Las autoridades instan a los ciudadanos a estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa, como movimientos inusuales en vecindarios tranquilos. “Cualquier pequeña observación podría ser útil,” enfatizó Marks.

Pruebas y Avances en la Investigación

CCTV de un vehículo sospechoso ha sido analizado por las autoridades, mostrando a dos hombres saliendo de un Toyota oscuro antes de que Baghsarian fuera secuestrado. Además, se encontró un automóvil quemado que coincide con la descripción del utilizado en el crimen.

Llamado del Premier de Nueva Gales del Sur

El premier Chris Minns se dirigió a los captores, pidiendo la liberación inmediata del abuelo. “No es tarde para revertir esta situación. Por favor, devuélvanlo a su familia,” instó Minns, sugiriendo que lo dejen en un centro comercial o un hogar de ancianos si no desean comunicarse con la policía.

Una Comunidad en Espera

Se estima que Baghsarian, viudo, vive solo desde hace cuatro años. La comunidad y la familia esperan ansiosamente su regreso a casa, mientras las autoridades continúan trabajando en la investigación de este raro y preocupante caso de secuestro.