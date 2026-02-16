Se garantiza el 100% de cobertura para enfermedades graves y terminales

La senadora Patricia Bullrich ha confirmado que, a pesar de la controversia generada por la reducción salarial durante las licencias por enfermedad, se garantizará el pago del 100% del salario en situaciones específicas.

En medio del debate sobre la reforma laboral, Bullrich aclaró que se realizarán modificaciones para preservar el salario completo para enfermedades severas y degenerativas, asegurando así una mayor protección a quienes realmente lo necesiten.

Detalles de la Modificación en Licencias por Enfermedad

La senadora, quien obtuvo media sanción para la reforma laboral en la Cámara Alta, destacó que esta medida se aplicará exclusivamente a aquellos casos que cumplan con criterios de verificación rigurosos. «Enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables tendrán derecho al 100% de su salario», afirmó Bullrich, enfatizando que se busca evitar abusos en el sistema.

Colaboración y Debate Legislativo

En declaraciones a Todo Noticias, Bullrich mencionó que aún están trabajando en cómo introducir esta modificación en el debate legislativo en Diputados, sin requerir que el proyecto regrese al Senado. Esta colaboración incluye conversaciones con figuras clave del oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados y la secretaria de Legal y Técnica.

La Nueva Ley y sus Implicaciones

El artículo 44 de la reforma modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que los trabajadores recibirán el 50% de su salario en caso de incapacidad por accidentes que no estén relacionados con su actividad laboral. Si el accidente es resultado de una decisión voluntaria que afecte la salud, el trabajador solo percibirá el 75% de su remuneración.

Polémica y Reacciones

Esta modificación ha generado un considerable revuelo en el ámbito político, con varios legisladores cuestionando su inclusión a última hora en el proyecto. El oficialismo, sin embargo, defiende la medida como necesaria para combatir los abusos de licencias fraudulentas, las cuales Bullrich calificó como una «mafia».

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también ha respaldado estas medidas, justificando que en casos de lesiones no laborales, el trabajador debería recibir solo el 50% de su salario. A pesar de esto, Bullrich ha confirmado que no se harán cambios al texto recientemente aprobado respecto a este tema.

Compromiso con la Productividad y la Honestidad

La senadora finalizó enfatizando la importancia de combatir el ausentismo laboral y prevenir abusos en el sistema de licencias. «Queremos que Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Necesitamos productividad y confianza de las empresas», subrayó. Su enfoque busca asegurar que el sistema laboral argentino sea justo tanto para los trabajadores como para los empleadores.