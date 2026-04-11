Bullrich en Córdoba sobre Adorni: ‘Quizás no tenga la misma resistencia que yo’

La exministra Patricia Bullrich visitó Córdoba, donde compartió su visión sobre el rumbo económico del país y se pronunció sobre la investigación judicial que afecta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su intervención incluyó una disertación en la Bolsa de Comercio y declaraciones a los medios.

Bullrich destacó que la economía argentina está “muy blindada frente a los shocks externos” y defendió las políticas del presidente Javier Milei. “El rumbo no se puede torcer un milímetro; hacerlo sería retroceder 100 años”, aseguró, resaltando la importancia del control de la inflación y las reformas en curso.

Postura cautelosa ante la investigación de Adorni

Con respecto al caso judicial que involucra a Adorni, Bullrich mostró prudencia y respetó el principio de inocencia. “No vamos a condenar a nadie ni a interferir en el proceso judicial”, afirmó. Además, comentó sobre la trayectoria del funcionario, quien, según ella, “viene de otro ámbito” y podría estar enfrentando el desafío con menos experiencia.

Sobre la decisión de mantener silencio

En referencia a la estrategia del jefe de Gabinete de no hacer declaraciones, Bullrich explicó que su silencio responde a la investigación que lleva a cabo el fiscal Gerardo Pollicita. “Él ha decidido dejar la situación en manos de la Justicia”, comentó, manteniendo la confianza en un desenlace favorable. “Estamos seguros de que las cosas saldrán bien”, concluyó.

Atención en PAMI: Demoras y soluciones a la vista

En otro tema importante, Bullrich abordó las demoras en la atención del PAMI, vinculadas a problemas administrativos en los pagos. “Es una situación temporal que se está regularizando”, aclaró, indicando que el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, está trabajando para resolver el problema rápidamente.

Impacto de la situación económica general

Bullrich identificó el contexto económico como un factor que contribuye a las demoras, poniendo especial énfasis en el aumento de precios en varios sectores. “Es fundamental llevar tranquilidad a la gente; estos meses han sido complicados, pero la normalización del sistema está cerca”, aseguró.

Críticas a la intervención judicial en reformas laborales

Durante su visita, Bullrich también cuestionó la actuación de la Justicia laboral por frenar reformas promovidas por el gobierno, calificando de “locura” que una ley, apoyada por ambas cámaras y en consonancia con la Constitución, sea bloqueada por un juez.

A pesar de las dificultades actuales, Bullrich se mostró optimista respecto al futuro. “Estos meses fueron difíciles, pero la situación se regularizará”, manifestó, brindando un mensaje de confianza para enfrentar los retos por venir.