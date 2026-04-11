La economía argentina enfrenta un panorama confuso: cifras de crecimiento se contradicen con el aumento del desempleo y el descontento social. Expertos advierten sobre las implicaciones de este fenómeno y la necesidad de un cambio urgente en las políticas económicas.

El economista Gonzalo Martínez Mosquera expone la contradicción actual: «A pesar de que la actividad general muestra crecimiento, el desempleo también comienza a elevarse». Este deterioro se siente en las calles, donde la insatisfacción social es cada vez más evidente.

El Efecto del Ajuste Fiscal y la Escasez de Liquidez

Martínez Mosquera argumenta que una economía en crecimiento requiere de liquidez. «Sin suficiente emisión de pesos, el funcionamiento diario se ve comprometido», afirmó, señalando que los mecanismos económicos actuales no son suficientes para sostener la demanda.

Cuestionó la idea del superávit fiscal: «Cuando hay superávit en el gobierno, la sociedad sufre déficit». Esto obliga a las empresas a recurrir al endeudamiento, creando un círculo vicioso insostenible.

El economista advierte: «El endeudamiento tiene patas cortas». La morosidad bancaria está en aumento, lo que podría presagiar un colapso inminente del sistema financiero.

Riesgo de Crisis y sus Consecuencias en Empresas y Provincias

Martínez Mosquera fue tajante al describir el actual estado económico. «Esto se asemeja a un esquema Ponzi», donde se necesita cada vez más financiamiento para mantenerse. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) están comenzando a atravesar serias dificultades: «No pueden pagar impuestos, sueldos ni créditos», lo que repercute negativamente en la recaudación estatal.

Advirtió sobre un futuro complicado: «Estamos yendo hacia un déficit por la vía equivocada», resultado de la caída de la actividad económica y los ingresos fiscales. Esto podría agravar el ciclo de ajuste y recesión.

Finalmente, Maliári Martínez Mosquera concluyó que el actual gobierno es poco probable que modifique su enfoque: «No se rendirá fácilmente», lo que podría perpetuar los problemas económicos y aumentar el sufrimiento social.