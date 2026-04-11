Diego El Cigala: “El flamenco es grande por sí mismo”

Con más de dos décadas de trayectoria, Diego El Cigala regresa a Argentina para presentarse con su espectáculo “Flamenco y Son”, un verdadero cruce de emociones y ritmos que promete cautivar al público.

Diego El Cigala no es solo un artista; es un referente del flamenco contemporáneo que ha transformado la percepción de la música a través de su singular estilo. Aunque su carrera lo ha llevado a explorar diversos géneros, su esencia flamenca siempre resuena en cada nota que interpreta.

El Viaje Musical de El Cigala

Después de años que desafían las categorías, El Cigala vuelve a Argentina con un espectáculo que no pretende ser un simple encuentro de géneros, sino una profunda conexión entre tradiciones musicales. En “Flamenco y Son”, se fusionan las raíces del flamenco con el son cubano y otros ritmos latinoamericanos, creando un diálogo musical que se siente orgánico y auténtico.

Flamenco: Raíz y Identidad

Para El Cigala, el flamenco es su hogar, su identidad. Asegura que aunque está finalizando su próximo disco de flamenco, cada interpretación que realiza en otros géneros se nutre de su esencia flamenca. “Cuando canto en otros géneros, no me alejo del flamenco, lo vivo desde esa perspectiva”, confiesa. Esta relación entre lo tradicional y lo contemporáneo permite una nueva mirada sobre el flamenco, enriqueciendo tanto su música como la de aquellos que la escuchan.

Un Diálogo de Culturas

El Cigala ha sido claro en su postura: “El flamenco no necesita fusionar con nada”. Sin embargo, resalta la importancia del diálogo musical, donde las tradiciones se entrelazan sin perder su esencia. En su espectáculo, el flamenco y el son no se debilitan; se potencian mutuamente. Esta filosofía refleja su creencia en la riqueza del intercambio cultural, donde dos formas de arte, cada una con su propia alma, pueden coexistir y crecer.

La Evolución de un Artista

Con el tiempo, El Cigala ha aprendido a escuchar más, a explorar su música desde un lugar más consciente. “Ahora tengo una mayor comprensión de lo que significa cada frase y cómo interpretarla”, comenta, destacando que su pasión y emoción por el canto sigue siendo tan intensa como en sus inicios. Esta evolución no solo se refleja en su técnica, sino también en su conexión con el público, que considera esencial en cada presentación.

La Magia del Escenario

Para El Cigala, el escenario es el corazón de su música. “Es donde realmente pasa todo”, dice con la emoción aún fresca de las actuaciones anteriores. Cada presentación es una experiencia única que lo mantiene conectado con su esencia artística y con su audiencia.

Expectativas para el Futuro

Al mirar hacia el futuro, El Cigala espera que su gira por América Latina esté llena de emoción y una conexión genuina con su público. “En América Latina hay una forma de sentir la música que es muy especial”, afirma, mostrando su entusiasmo por volver a un continente que le ha dado tanto.

Al final del día, lo que impulsa a Diego El Cigala a seguir cantando es la emoción. “Si eso se pierde, no tendría sentido seguir”, concluye, reafirmando su compromiso con la música y su deseo de seguir compartiendo su arte con el mundo.