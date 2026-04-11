Comodoro Py: El Poder Judicial alza la voz contra el gobierno

El Peronismo y el Poder Judicial: Un Romance en Tiempos de Crisis

En un momento de creciente tensión política y judicial, el gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario complicado que podría cambiar el rumbo del país. La influencia del peronismo en los tribunales se hace sentir como nunca, poniendo a prueba la estabilidad del oficialismo.

“El peronismo olfatea vulnerabilidades y lanza su ofensiva”. Esta frase de Emilio Pérsico podría describir no solo su percepción, sino también la actual coyuntura judicial que afecta al gobierno nacional. Desde hace un mes, los tribunales de Comodoro Py han intensificado su investigación sobre presuntos actos de corrupción que involucran a figuras clave de la administración, como Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Un Revés Inesperado para el Oficialismo

Hasta hace poco, el gobierno disfrutaba de un clima de éxito tras haber aprobado varias leyes en el mes de febrero. Sin embargo, todo cambió a partir del 9 de marzo, cuando el periodista Carlos Pagni reveló que la esposa de Adorni había utilizado el avión presidencial durante una gira por Estados Unidos. Este hecho desencadenó una serie de investigaciones que ahora amenazan con desplazar al ministro coordinador y a su círculo cercano.

Causas Judiciales que Crecen a Gran Velocidad

Las investigaciones se han multiplicado. El caso que más inquieta a los hermanos Milei se centra en una supuesta estafa con criptomonedas, bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi. A esto se suma el caso Andis, que ha producido 19 imputaciones, incluyendo al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Además, la reciente controversia en torno a créditos hipotecarios ofrecidos por el Banco Nación a funcionarios oficialistas ha puesto aún más presión sobre el gobierno, complicando aún más el escenario judicial al que se enfrenta.

La Esperanza de Contención se desvanece

Karina Milei esperaba que la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia sirviera como un freno al avance de las causas. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Desde su asunción el 5 de marzo, Mahiques ha visto cómo se desataba la tormenta del AdorniGate.

Internas Poderosas en el Poder Judicial

El clima de incertidumbre no solo afecta al oficialismo; también hay una lucha interna en el Poder Judicial. La reciente presentación de un plan por parte de la Corte Suprema para transparentar el proceso de selección de jueces refleja estas tensiones. Sin embargo, la falta de consenso entre sus miembros, sobre todo el presidente Horacio Rosatti, ha generado un estancamiento que podría tener repercusiones a largo plazo.

Una Guerra Judicial en Desarrollo

Alberto Binder, experto en Derecho, advirtió sobre el “intento de cooptación mafiosa del Poder Judicial”. La creación de numerosos cargos judiciales podría marcar una nueva era en la estructura del sistema judicial federal, impactando decisiones y fallos futuros.

La directora de Management & Fit, Lara Goyburu, también aportó su visión sobre el panorama judicial. Sostiene que, ante un gobierno que pierde poder, los jueces anticipan cambios políticos y actúan en consecuencia, lo que no solo afecta la percepción pública, sino también la estabilidad institucional.