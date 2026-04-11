Banco Provincia lanza FCI con alta liquidez

Una innovadora actualización del Banco Provincia transforma la forma de invertir, permitiendo acceso inmediato a los fondos, sin horarios. Descubre todos los detalles sobre esta herramienta financiera esencial.

Banco Provincia ha lanzado una iniciativa que facilita la inversión a corto plazo, beneficiando a todos sus clientes de manera significativa.

Con la reciente mejora, el Fondo Raíces 24/7 permite el rescate de dinero en cualquier momento, los siete días de la semana, elevando su funcionalidad a nuevas alturas.

Esta nueva posibilidad convierte al fondo, de tipo money market, en una opción práctica para quienes desean generar rendimiento diario sin renunciar a la liquidez.

Anteriormente, el ingreso y retiro de fondos solo podía efectuarse en días hábiles y en horarios limitados. Ahora, con esta mejora, el Fondo Raíces 24/7 se perfila como una solución ideal para mantener el acceso constante al capital invertido.

Liquidez Continuada: La Clave del Fondo Raíces 24/7

A pesar de esta significativa actualización, el fondo conserva su esencia original, ofreciendo una alternativa de inversión accesible, simple y conservadora.

Está diseñado para maximizar los ingresos de fondos temporales. Por ejemplo, si se dispone de $300,000 en una cuenta de ahorros sin uso inminente, invertir en el fondo puede generar intereses de inmediato.

Si surge alguna necesidad, ya sea planificada o inesperada, es posible retirar la inversión de forma total o parcial en el instante que se requiera, sin perder los rendimientos acumulados.

El nuevo sistema de rescate 24/7 es ventajoso para particulares que necesitan flexibilidad y para comercios y profesionales que manejan flujos de caja variables. El dinero invertido puede volver a la cuenta en instantes, incluso fuera de los horarios tradicionales del sistema financiero.

Inversión Ágil y Accesible a Través de Home Banking

Un aspecto a tener en cuenta es que los depósitos realizados después de las 17 horas del viernes, y durante el fin de semana, estarán disponibles a partir del primer día hábil posterior.

Más allá de este detalle, el Fondo Raíces 24/7 continúa ofreciendo la acreditación diaria de rendimientos, asegurando así que el capital permanezca disponible para el usuario mientras sigue creciendo.

Esta característica lo convierte en una opción segura frente a alternativas que requieren la inmovilización del capital por períodos mínimos.

En el fondo, la facilidad de uso se alinea con la confianza que brinda una entidad bancaria tradicional. A través de home banking BIP, los usuarios tienen la oportunidad de invertir en hasta nueve fondos comunes con diversas características y tipos de activos.