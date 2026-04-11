Primera Operación Nacional de Profepa y Conanp en Áreas Naturales Protegidas

Las autoridades ambientales lanzaron una operación inédita que busca salvaguardar la biodiversidad y erradicar delitos ecológicos en el país.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) han llevado a cabo el primer operativo conjunto de inspección en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Argentina. Este esfuerzo tiene como objetivo primordial reforzar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en el territorio nacional.

Acciones Coordinadas en 41 Áreas Prioritarias

El operativo, que abarcó 41 ANP en 29 provincias, se enmarca en un convenio de colaboración que busca consolidar la protección de los recursos naturales. En esta ocasión, 626 elementos de diversas fuerzas participaron realizando 65 acciones operativas. Estas incluyeron 21 inspecciones y 37 recorridos de vigilancia, tanto terrestres como marítimos.

Resultados Clave del Operativo

Como resultado de estas iniciativas, se impusieron 17 clausuras de actividades ilegales y se aseguraron vehículos, madera y ejemplares de fauna silvestre, principalmente aves, en estados como Tabasco y Oaxaca. Se retiraron también estructuras que ocupaban de manera irregular zonas protegidas, resaltando el trabajo en la Reserva de la Biosfera Los Petenes.

Desmantelamiento de Estructuras Ilegales

Entre las acciones más notables se encuentra la eliminación de 18 estructuras en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la reserva mencionada, y el desmantelamiento de varios asentamientos irregulares en el Parque Nacional El Veladero.

Esfuerzos en Diversas Regiones del País

El operativo también abordó casos de cambios ilegales en el uso de suelo, afectando áreas claves como la Reserva de la Biosfera Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca. En Michoacán, las autoridades aseguraron madera para combatir la tala ilegal, mostrando un compromiso integral con la protección del medio ambiente.

Compromiso por Parte de las Autoridades

Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para preservar el patrimonio natural del país, y aseguró que estos operativos continuarán para sancionar a quienes amenacen la integridad de las ANP.

Colaboración Interinstitucional

El operativo fue respaldado por fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, además de colaborar con autoridades estatales y locales. Tal como lo resaltó el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, la conservación de estas áreas exige acciones firmes y constantes.

Con estos esfuerzos, el Gobierno de Argentina reafirma su compromiso con la protección de las Áreas Naturales Protegidas, un componente esencial para preservar la biodiversidad y el bienestar ambiental de las generaciones actuales y futuras.