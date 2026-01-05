Bullrich en el Obelisco: Apoyo a venezolanos y exigencia por el gendarme Gallo

Este domingo, un emotivo encuentro en el Obelisco reunió a miles de venezolanos en Argentina, marcando un hito en su lucha por la democracia en su país natal.

Más de mil venezolanos se congregaron frente al icónico Obelisco de Buenos Aires este domingo a partir de las 15 horas, para celebrar la detención de Nicolás Maduro y expresar su anhelo por una transición democrática. Este evento se enmarca en más de dos décadas de crisis institucional, migración y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

La Voz de la Comunidad Venezolana

Entre los asistentes, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó la palabra para demandar la «liberación inmediata» del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. “Es crucial que se avance hacia la libertad de todos los que están injustamente encarcelados, incluidos figuras como el abogado Germán Giuliani”, aseguró Bullrich, quien también participó activamente en la convocatoria.

Un Evento de Solidaridad y Esperanza

El acto se llenó de música, emotivos cánticos de libertad, y una variedad de platos típicos de Venezuela, todo ello en un ambiente cargado de emoción y esperanza. Organizado por la Alianza por Venezuela, un conjunto de organizaciones que apoyan a los migrantes venezolanos, el evento reforzó la defensa por la democracia y los derechos humanos en la región.

“Hoy, todos los venezolanos vivimos una profunda emoción”, expresó Willy Mendoza, músico con 36 años de trayectoria, quien emigró a Argentina hace ocho años. “La situación comienza a cambiar, y eso nos llena de esperanza”, añadió, recordando que mantiene lazos con su país de origen.

Bullrich en el evento del Obelisco

Un Lamento por la Libertad

El acto también se centró en la situación de los presos políticos. Entre las oradoras, María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, compartió su angustia con la multitud, diciendo: “Sé que muchos están felices, pero a mí me falta Nahuel. Llevo 392 días luchando por su libertad”. Su llamado resonó, instando a todos a exigir justicia para quienes han sido detenidos injustamente en el país caribeño.

El evento contó con la presencia de Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, quien agradeció la solidaridad del pueblo argentino y cuestionó la inacción de varios sectores políticos ante la crisis venezolana. Además, se hizo eco del apoyo al opositor María Corina Machado, resaltando la importancia de la lucha democrática.

Demandas de Justicia

Bullrich reiteró la necesidad de actuar rápidamente por la libertad de Gallo, quien fue detenido sin justificación al intentar ingresar a su país desde Colombia. “No hemos recibido información oficial sobre su paradero desde su detención”, enfatizó. También mencionó la situación de Germán Giuliani, quien ha estado en el limbo informativo desde mayo de 2025.

La concentración culminó con consignas de apoyo a una transición democrática, al respeto por los derechos humanos y al regreso de los millones de venezolanos que han debido emigrar en busca de un futuro mejor.