Detenida en EE.UU.: peruana aconseja a migrantes que pidieron asilo "Asesórense"

Siomara Suárez, una migrante peruana de 30 años, ha encontrado su vida en Estados Unidos interrumpida abruptamente tras su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde septiembre, se encuentra en un centro de detención federal en California, enfrentando un futuro incierto.

Suárez arribó a EE. UU. en 2022, buscando refugio tras haber sufrido persecución en Perú debido a su orientación sexual. Al entrar por la frontera con Arizona, le fue concedido un permiso de permanencia temporal, pero su falta de conocimiento sobre los procesos legales la llevó a perder su status migratorio.

No presentó su solicitud de asilo dentro del plazo de 12 meses, un requisito fundamental en estos casos. “Pensé que asistir a todas mis citas sería suficiente”, confesó Suárez en una conversación telefónica con CNN.

Su detención también ha tenido un impacto negativo en su esposa, Gracie Choske, ciudadana estadounidense, quien ha estado luchando para poder acceder a un fianza migratoria que frenó por falta de recursos.

El mensaje de Suárez a otros migrantes: buscar asesoramiento legal.

Mientras tanto, Suárez se mantiene en el Centro de Detención de Adelanto. “Es esencial informarse y buscar apoyo legal”, advirtió ella, un consejo urgente para aquellos que viven situaciones similares.

El desafío de los trámites en un contexto adverso.

La abogada de inmigración, Elizabeth Uribe, explicó que la condición de “sin estatus legal” se aplica a quienes han dejado expirar su permiso migratorio. A pesar de haber iniciado trámites para obtener la residencia, el caso de Suárez está atado a decisiones judiciales, lo que complica aún más su situación.

Antes de su detención, la pareja había iniciado formularios separados ante el Uscis. La petición de familiar extranjero (I-130) ya fue presentada, pero su solicitud de ajuste de estatus (I-485) queda now en manos de un juez migratorio debido a su situación actual.

Las normativas para solicitar asilo en Estados Unidos son estrictas y deben ser comprendidas a fondo para evitar errores que puedan acarrear consecuencias graves, como ha sucedido en este caso.