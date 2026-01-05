32 cubanos fallecen en ataques de EE.UU. en Venezuela, informa el gobierno de La Habana

La situación en Venezuela se intensifica tras el ataque de fuerzas estadounidenses, que dejó un saldo trágico y provocó la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Confirmación del Gobierno Cubano: Según la información oficial, 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida durante los ataques, mientras llevaban a cabo misiones en apoyo a las Fuerzas Armadas venezolanas.

El informe del gobierno cubano

El gobierno de la isla lamentó las muertes y señaló que los cubanos fallecidos cumplían valientemente su deber como parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Esta reacción se produjo tras una serie de combates donde los agentes lucharon contra los atacantes y enfrentaron bombardeos en diferentes instalaciones.

El luto nacional y la respuesta de Díaz-Canel

El presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado dos días de luto en honor a los caídos en el ataque. Este violento acto también resultó en la captura de Maduro, quien, junto a su esposa, será presentado ante un juez en Nueva York por acusaciones de narcoterrorismo.

Reacciones del ministro de Defensa de Venezuela

El general Vladimir Padrino López expresó su indignación, denunciando el asesinato de los miembros de seguridad de Maduro a manos de las tropas estadounidenses. Sin embargo, no se proporcionaron cifras sobre otros posibles fallecidos en los ataques, que se consideran sin precedentes en la región en los últimos años.

Balance incierto de víctimas

El choque ha dejado una cifra de muertos que aún se desconoce en su totalidad. Si bien el gobierno cubano reportó 32, medios locales sugieren que el número podría ser significativamente mayor, alcanzando hasta 80 fallecidos, según información no oficial de funcionarios venezolanos.

Medios y la búsqueda de información

A pesar de los intentos de diferentes medios para obtener datos claros del Ministerio Público venezolana, no ha habido respuestas. Esta falta de transparencia ha alimentado las especulaciones sobre la magnitud del ataque.

La acusación de «brutal agresión»

En su declaración, Padrino López no solo criticó los ataques, sino también el “secuestro” de Maduro, reiterando que él es el presidente legítimo del país. En medio del caos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina, mientras se prepara para su primer consejo de ministros.