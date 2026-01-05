Primer fallecido de la temporada: montañista ruso muere en intento por alcanzar la cima del Aconcagua

Un apasionado por la aventura y la montaña se convierte en la primera víctima de la temporada al enfrentar los desafíos del Aconcagua. La noticia ha conmocionado a la comunidad montañista y a todos aquellos que sueñan con alcanzar la cima del pico más alto de América.

Este domingo, un hombre de 55 años, identificado como Konstantin Bitiukov, falleció mientras intentaba escalar el imponente Aconcagua, ubicado en Mendoza. El incidente tuvo lugar a medida que se acercaba a la cumbre, específicamente en el sector conocido como El Hombro, a aproximadamente 6,000 metros de altura.

Desvanecimiento en Altura

Según informes de Diario Uno, Bitiukov sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó el desvanecimiento a una altitud crítica. Su guía, alertado rápidamente, notificó a los servicios médicos del Parque Provincial Aconcagua, quienes enviaron asistencia de inmediato, incluyendo guardaparques en un helicóptero.

Intentos de Reanimación

A su llegada, el equipo médico intentó reanimar a Bitiukov mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) después de que mostrara signos de no responder a estímulos.

Sin embargo, tras 20 minutos de intentos infructuosos, se declaró su fallecimiento, un trágico desenlace que marca el comienzo de la temporada de escalada, que va de noviembre a marzo.

Investigación en Curso

María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, está al frente de la investigación del incidente. Indicó que la recuperación del cuerpo dependerá de las condiciones climáticas en la zona, un factor crítico en áreas de alta montaña.

Un Análisis de Riesgo

Este no es un caso aislado. En febrero de 2025, otro montañista de 52 años, el polaco Arkadiusz Wudarski, también falleció a escasos metros de la cima. Similar a Bitiukov, sucumbió a complicaciones físicas durante la escalada, lo que pone de relieve los riesgos que asumen los expedicionarios en estas alturas extremas.

El Aconcagua, con su altitud de 6,962 metros, representa un gran desafío y, aunque millones sueñan con conquistar su cumbre, la seguridad siempre debe ser la prioridad en cada paso de la travesía.