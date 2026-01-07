Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que iluminan el verano 2026 en Córdoba

Durante enero de 2026, Córdoba se transformará en un epicentro de cultura y diversión, con una emocionante oferta de festivales que fusionan música, tradiciones y gastronomía en un ambiente vibrante y festivo.

La provincia se prepara para recibir a miles de visitantes con una variada programación de eventos culturales que se desarrollará a lo largo del mes, consolidando al verano como una de las épocas más dinámicas del año.

Jesús María: Tradición y Folklore en el Corazón de Enero

El mes comenzará con la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, del 8 al 18 de enero en el emblemático Anfiteatro José Hernández. Posteriormente, del 9 al 23 de enero, Villa del Rosario acogerá el Festival Nacional de Folklore en el Agua, donde familias disfrutarán de espectáculos nocturnos en la costanera del río Xanaes.

La primera quincena continuará con el Festival Nacional del Malambo, en Laborde, que se llevará a cabo del 11 al 17 de enero, preservando la rica tradición de la danza folklórica argentina. También, el 11 de enero, La Cumbre presentará el evento La Cumbre Rock, una celebración del rock que incluirá bandas en vivo, DJs y propuestas gastronómicas.

Una Agenda Diversificada: Rock y Gastronomía al Aire Libre

El 10 de enero, la capital cordobesa será el escenario del Festival Bum Bum 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se presentarán destacados artistas de la música popular y urbana. Mientras tanto, Seeber celebrará la 7° Fiesta Regional de la Empanada, un espacio de encuentro con sabores locales y música, todo con entrada libre.

La agenda cultural se enriquecerá con diversas actividades como la Noche de los Museos en Alta Gracia, el 9 de enero, que ofrecerá recorridos culturales en sitios patrimoniales, y la Remada Nocturna en Embalse el 17 de enero, un evento que combinará deporte y recreación en un entorno natural.

Cosquín: Un Festival que Une Culturas

El mes concluirá con un gran broche de oro: la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. Considerado uno de los eventos más emblemáticos del país, el festival reunirá a figuras de la música popular, estableciendo un puente cultural entre enero y febrero.

Con esta variada agenda de eventos, Córdoba reafirma su identidad como una provincia vibrante y festivalera, donde el verano se disfruta a través de la música, la gastronomía y actividades al aire libre, fomentando el turismo y el desarrollo económico en cada localidad.