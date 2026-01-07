Subsidios Energéticos 2026: Trámites Clave para Mantener tu Beneficio

Nuevo Régimen de Subsidios Energéticos: Cambios Clave para los Hogares Argentinos

A partir de enero de 2026, el Gobierno nacional implementará un renovado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que cambiará las reglas del juego para los usuarios de electricidad y gas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perder tus beneficios.

Un Cambio Radical en los Subsidios Energéticos

Con la publicación del Decreto 943/2025, el Gobierno ha decidido reemplazar el antiguo sistema de segmentación de subsidios, eliminando las categorías N1, N2 y N3. Ahora, la asistencia se categoriza de manera más simple: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, basándose en criterios de ingresos y condiciones socioeconómicas.

El nuevo esquema se gestionará a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que centraliza la información de los beneficiarios y asegura que todos los datos sean actualizados de manera eficiente.

¿Quiénes Deben Registrarse?

Los hogares que ya estaban en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que la migración de sus datos al nuevo sistema será automática. Sin embargo, es recomendable verificar su estado en la plataforma de Mi Argentina.

Grupos que Necesitan Inscripción

Los siguientes grupos deberán realizar el trámite para seguir recibiendo subsidios:

1) Usuarios de garrafas de GLP,

2) Beneficiarios del ex Programa Hogar,

3) Usuarios que accedían a la Tarifa Social de Gas.

El Gobierno otorgará un plazo de seis meses para que estos grupos se registren en el ReSEF, manteniendo el subsidio vigente durante este proceso.

¿Qué Se Requiere para Mantener los Subsidios?

La principal condición para acceder a los subsidios es que los ingresos del hogar no excedan tres Canastas Básicas Totales (CBT). Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), el límite se estableció en aproximadamente $1.257.329 para una familia tipo. Esto permite un margen de hasta $3.771.987 mensuales para hogares de esa composición.

Evaluación de Capacidad Económica

Además de los ingresos, el Gobierno considerará otros factores como la cantidad de propiedades, vehículos y otros bienes de lujo para determinar la elegibilidad de cada hogar.

Funcionamiento de los Subsidios en 2026

Para la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% sobre un consumo mensual de 300 kWh en épocas de alta demanda y 150 kWh en meses más templados.

En cuanto al gas natural, los bloques de consumo se mantendrán, y la bonificación del 50% se aplicará solo entre abril y septiembre, mientras que en los meses de menor demanda no habrá subsidio.

Durante 2026, se otorgará una bonificación adicional de hasta el 25% en enero, que irá disminuyendo gradualmente hasta su eliminación en diciembre. Todos los usuarios de gas propano y garrafas de GLP también serán incluidos en esta nueva estructura.

Resolviendo el Sistema de Subsidios Energéticos

El lanzamiento del SEF marca el fin del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” y deroga el Decreto 332/2022. El objetivo es unificar y organizar el acceso a los subsidios, priorizando a quienes más lo necesitan.

Así, el Gobierno busca hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, garantizando que la asistencia estatal llegue a los hogares con menores capacidades económicas.