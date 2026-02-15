Buscan a niño argentino desaparecido tras intensas lluvias

La familia del pequeño Tobías Suárez clama por ayuda tras su misteriosa desaparición en San Lorenzo, provocada por un voraz raudal. La angustiante situación resalta la necesidad urgente de completar las obras de desagüe en la zona.

Una conmovedora tragedia sacudió a San Lorenzo, Paraguay, donde un niño de 12 años ha desaparecido bajo las aguas turbulentas generadas por las intensas lluvias. La familia de Tobías Suárez se encuentra en estado de desesperación, pidiendo asistencia a las autoridades para dar con su paradero en un terreno lleno de peligrosos socavones.

El momento de la desaparición

Reinaldo Suárez, el padre de Tobías, relató entre lágrimas que su hijo había salido de casa para «comprar café» en un local cercano, cuando un raudal lo atrapó en la calle de tierra del barrio Tayuazapé. «Cuando me enteré que salió bajo la lluvia, corrí tras él, pero ya no lo encontré», confiesa con angustia.

La búsqueda se intensifica

Desde el mismo momento de la desaparición, los vecinos y bomberos voluntarios se unieron en la búsqueda, pero los esfuerzos hasta ahora no han dado resultados. «Entendí que decidí mudarme de Buenos Aires para ayudar a mi hijo con su asma, y ahora me arrepiento enormemente», expresó el padre, notablemente afectado.

Críticas a la falta de infraestructura

Visiblemente afligido, Reinaldo no dudó en criticar a las autoridades locales, señalando que «hay obras incompletas en la ciudad que deberían haber estado listas«. Su desesperación se reflejó al comentar que una tragedia de esta magnitud es una consecuencia directa de la negligencia gubernamental, que ha llevado a situaciones lamentables cada vez que llueve.

Testigos e indicios de su paradero

Varios testigos informaron a medios locales que vieron al niño ser arrastrado por las aguas del raudal hacia unos tubos de desagüe asociados a una obra en construcción destinada a canalizar las lluvias. Esta infraestructura ha permanecido sin concluir desde diciembre pasado, lo que aumenta la preocupación de los padres sobre la seguridad en el área.

Continúa la búsqueda

A día de hoy, bomberos y policías siguen en la zona en un esfuerzo por encontrar a Tobías, quien vestía una remera verde y shorts grises en el momento de su desaparición. «Tomé la iniciativa de revisar las tuberías que conectan con el arroyo, pero no hubo suerte», lamentó Reinaldo.