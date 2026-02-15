El IPC subyacente de EE.UU. se incrementa en enero por el aumento de servicios

La inflación subyacente en Estados Unidos experimentó un crecimiento en enero, impulsada por el alza en los precios de los servicios, según informes recientes.

De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor subyacente, que omite los valores fluctuantes de alimentos y energía, registró un aumento del 0,3% en comparación con diciembre. En términos interanuales, esto representa un incremento del 2,5% respecto a enero del año anterior.

Detalles del Aumento de la Inflación

Este incremento en la inflación subyacente ha generado preocupación entre los economistas y el público en general. El alza en los costos de servicios, como el transporte, la atención médica y otros sectores, ha sido un factor determinante en esta tendencia. A medida que estas cifras se conocen, surgen interrogantes sobre las posibles acciones de la Reserva Federal y su impacto en la política monetaria.

Impacto en la Economía Familiar

El aumento en los precios de los servicios impacta directamente en el presupuesto de las familias. Los gastos en vivienda, salud y educación han mostrado un comportamiento ascendente, erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. En este contexto, es vital que las familias evalúen sus finanzas y busquen estrategias de adaptación ante este escenario inflacionario.

Reacciones de los Expertos

Analistas económicos han expresado su preocupación sobre la sostenibilidad de este crecimiento inflacionario. A pesar de las medidas implementadas por las autoridades, como ajustes en las tasas de interés, el panorama sigue siendo incierto. Las proyecciones apuntan a un seguimiento más riguroso de la situación en los próximos meses.