Escándalo en Neuquén: Hijo de exgobernador cobraba sin trabajar

Un nuevo escándalo sacude la política neuquina: Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, ha sido acusado de ser un "ñoqui vip". Lo sorprendente del caso es que se registraba en su puesto en un ministerio, pero se retiraba en el mismo instante, evidenciado por cámaras de seguridad.

El escándalo comenzó a gestarse durante la gestión de Rolando Figueroa, quien decidió desvincular a Salvatori tras comprobar las irregularidades a través de grabaciones. Estas imágenes revelan que el empleado público asistía al ministerio solo para fichar su ingreso, sin cumplir con sus funciones.

Los Hechos que Desencadenaron la Investigación

Nicolás comenzó su carrera en la planta permanente del Ministerio de Energía de Neuquén desde 1991, justo cuando su padre ocupaba el cargo. Sin embargo, la situación tomó un giro crítico en junio de 2025, cuando se abrió un sumario administrativo para investigar su asistencia y las quejas sobre su falta de trabajo.

Cámaras de Seguridad al Descubierto

Las grabaciones confirmaron que desde el 1 de julio de 2020 hasta el 12 de junio de 2025, Salvatori cometió abandono de cargo, causándole un perjuicio a la administración provincial. Videos de fechas claves justifica la denuncia, donde aparece fichando y abandonando sus funciones de inmediato. Al revisar los datos, la auditoría verificó que no existían registros válidos de trabajos realizados en ese intervalo de tiempo.

Defensa y Consecuencias

En su defensa, Salvatori argumentó falta de tareas asignadas y persecución injusta. No obstante, la junta de disciplina provincial reafirmó que no había prestado servicios efectivamente, más allá de las veces que se registró. Ante esto, se exige la restitución de las sumas percibidas, de no cumplir, se tomarán acciones legales por enriquecimiento injustificado.

Nuevas Medidas para Controlar la Administración Pública

El gobierno actual ha implementado controles de ingreso y egreso a través de huellas digitales, buscando acabar con las prácticas de los «ñoquis» y optimizar las funciones en los ministerios de la provincia.