Acciones argentinas caen en Wall Street; una empresa se hunde un 11%

Las acciones argentinas sufrieron otra jornada complicada, marcando una notable pérdida en un contexto global adverso. A pesar de la reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado, los mercados se mostraron pesimistas, llevando a algunos valores a desplomarse en Wall Street.

La Volatilidad Acecha al S&P Merval

En una sesión repleta de incertidumbre, el S&P Merval perdió el impulso inicial y cayó un 5,5%, estableciéndose en 2.872.456,9 puntos. Esta baja se atribuye a múltiples factores, entre ellos la dinámica cambiaria y una aversión global hacia el riesgo.

Acciones Más Afectadas

Las acciones que más se vieron perjudicadas incluyen a Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina, ambas con un retroceso del 8,2%, y Grupo Supervielle con una caída del 8,1%. En Wall Street, los ADRs argentinos no fueron la excepción, destacando la caída de Globant con un sorprendente 11,2%.

Condiciones Globales Complicadas

La presión internacional ha influido negativamente en el mercado local. Las tenencias chinas de deuda estadounidense han disminuido drásticamente, pasando de más de 1,3 billones de dólares a cerca de 683.000 millones. Reguladores chinos han aconsejado a los bancos limitar las compras de bonos del Tesoro de EE. UU. Esto se inscribe dentro de una estrategia de desinversión denominada «Sell America», que está afectando a los mercados financieros a nivel global.

El Impacto de la Reforma Laboral

En el ámbito doméstico, el oficialismo obtuvo media sanción en el Senado para la reforma laboral, que introducirá cambios significativos como un banco de horas y modificaciones en el cálculo de indemnizaciones. Ahora, el proyecto se encuentra preparado para ser discutido en la Cámara de Diputados.

La reforma se presenta en un contexto donde se observa la «pax cambiaria», caracterizada por una mayor oferta de divisas frente a la acumulada demanda. Sin embargo, los especialistas advierten que la reciente licitación del Tesoro puede generar cambios en las expectativas si la inflación vuelve a repuntar.

Movimientos en el Mercado de Bonos

La Secretaría de Finanzas informó que se adjudicaron $9,02 billones de bonos en una reciente licitación, sobre ofertas por $11,51 billones, alcanzando así un rollover del 123,39%. En cuanto a los instrumentos a tasa fija, predominan los LECAP/BONCAP.

Situación Actual de los Bonos CER

En el segmento de bonos ajustados por CER, se adjudicaron $2,19 billones con tasas reales entre 5,02% y 8,62%. La demanda por tasa fija en pesos se mantiene robusta, mientras que la necesidad de cobertura cambiaria parece estar en niveles moderados, sugiriendo una visión relativamente estable en el corto plazo.

Así, el panorama del mercado argentino revela desafíos significativos, acentuados por factores externos, pero con una robustez en la deuda en pesos que sigue atrayendo interés, en medio de un delicado equilibrio entre la inflación, el tipo de cambio y las expectativas futuras.