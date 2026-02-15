Mujer mata a su pareja en San Juan de Lurigancho días antes de San Valentín

Una joven de 25 años ha sido arrestada en San Juan de Lurigancho, en Lima, tras ser señalada como la responsable del asesinato de su pareja con un arma blanca. El trágico suceso ha generado gran inquietud en la comunidad local.

La policía encontró a Jorge Gamarra Guerrero, de 26 años, muerto en su hogar, donde presentaba múltiples heridas, confirmando que el crimen ocurrió durante una acalorada discusión entre la pareja. Ambos tenían antecedentes de problemas de violencia doméstica.

La Detención de Sheyla Príncipe Marín

Tras el ataque, la principal sospechosa, Sheyla Príncipe Marín, escapó del lugar, pero fue capturada poco después en una operación policial realizada por agentes de la comisaría de La Huayrona. En entrevistas con las autoridades, Sheyla inicialmente admitió su culpabilidad, aunque luego aseguró que actuó en defensa propia.

Sheyla Príncipe Marín habría admitido su responsabilidad antes de cambiar su versión. (Foto: América de Noticias)

Un Entorno Familiar Tenso

El coronel Jorge Barrantes reveló que la pareja tenía un historial de violencia, lo que ahora es crucial para entender el contexto del crimen. Según reportes, incluso ambos habían sido arrestados en el pasado por episodios de violencia doméstica.

A la Vista de los Niños

Durante la intervención, se encontraron en la casa a dos menores de edad, hijos de la víctima, quienes aparentemente fueron testigos de la violenta escena. Esto ha llevado a que las autoridades implementen protocolos de protección para asegurar el bienestar de los niños.

Policía Nacional detiene a la mujer tras la discusión fatal. (Foto: Captura de video/América Televisión)

¿Defensa Propia o Asesinato Precipitado?

La familia de Jorge Gamarra Guerrero ha cuestionado la versión de Sheyla, afirmando que su hermano fue atacado mientras dormía. Esta divergencia en los testimonios complica el caso y refuerza la idea de un asesinato deliberado.

Asistencia a la Familia de la Víctima

La familia de Jorge ha hecho un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos de su velorio y enterramiento en Iquitos. Ellos ya han afrontado gastos de traslado del cuerpo y solicitan apoyo ante la situación apremiante que enfrenta el hogar, ahora sin su pilar.

Una Tragedia Evitable

A medida que avanza la investigación, la comunidad se mantiene en estado de alerta ante la alarmante cuestión de la violencia de género. La historia de Jorge y Sheyla es un recordatorio de los riesgos que enfrentan muchas parejas en situaciones de conflicto.