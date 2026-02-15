Uniones y diputados laboristas instan a Starmer a abandonar su agenda limitada

Un grupo de líderes sindicales y 25 diputados del Partido Laborista han solicitado a Keir Starmer que abandone la "agenda limitada y faccional" que predomina en la actualidad dentro de la formación política.

Los firmantes de esta carta, que incluye a figuras reconocidas como Clive Lewis y John McDonnell, alertan sobre el descontento creciente entre la ciudadanía, sugiriendo que la dirección actual podría poner en riesgo las futuras elecciones.

Recientemente, Starmer ha enfrentado críticas duras tras la polémica designación de Peter Mandelson como embajador en Washington, debido a sus conexiones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esta situación llevó a la renuncia de Morgan McSweeney, su principal asesor, y generó un llamado a la renuncia de Starmer por parte de Anas Sarwar, líder del partido en Escocia.

Un Clamor por la Democracia Interna

La carta, conocida como la declaración «Restaurar la Democracia Laborista», cuestiona el clima de exclusión que se ha instaurado en Downing Street y entre los altos mandos del partido. Según los firmantes, «es cada vez más evidente que se está imponiendo una agenda limitada y faccional que resulta cada vez más impopular ante la opinión pública».

Consecuencias de la Facción

Los signatarios argumentan que esta estrategia socava los cimientos de la formación al dejar de lado a sus miembros, lo cual debilita su vínculo con la gente y disminuye la posibilidad de ganar elecciones. Un ejemplo claro fue la obstaculización de la candidatura de Andy Burnham en las próximas elecciones parciales en Gorton y Denton.

«Negar a los miembros locales el derecho a elegir a su candidato parece ser parte de un patrón que también incluye la exclusión de concejales comprometidos y la retirada de la autoridad a diputados que defienden a sus comunidades», señala la carta.

Denuncia de un Control Centralizado

Richard Burgon, diputado de Leeds East y uno de los coordinadores de la carta, enfatiza que bajo la dirección de Starmer y McSweeney, «se ha impuesto un cerrojo sobre los derechos democráticos de los miembros laboristas». Esta situación ha resultado en decisiones desconectadas de la realidad, situando al gobierno en una posición de creciente desaprobación.

«Necesitamos poner fin urgentemente a este estilo de política dañina que ignora las perspectivas de los laboristas y sindicalistas», agregó Burgon.

Respaldo Sindical y Social

La misiva cuenta también con el apoyo de los secretarios generales de sindicatos como Unison, Unite, y la CWU, así como de grupos como la Campaña por la Democracia en el Partido Laborista y Momentum. Desde el 15 de febrero, los miembros y sindicalistas laboristas podrán firmar la carta, coincidiendo con el 120 aniversario de la adopción formal del nombre «Partido Laborista».

Por su parte, un portavoz del partido ha defendido su trabajo, asegurando que «el Partido Laborista está orgulloso de ser impulsado por nuestros brillantes miembros mientras buscamos generar los cambios necesarios para el país, como abordar el costo de la vida y devolver el orgullo a las comunidades locales».