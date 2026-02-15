Mileicidio: 22 mil empresas cerradas y 290 mil empleos perdidos en dos años

Los datos recientes revelan un drástico descenso en el número de empresas y empleos en Argentina desde la llegada de Javier Milei al poder. ¿Qué implicaciones tienen estos cambios para la economía nacional?

Un Impacto Profundo en el Sector Empresarial

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para noviembre de 2025, se registró una pérdida de 22,000 empresas en todo el país, con un notable aumento de cierres en la construcción. Durante ese mes, se contabilizaron 892 cierres, y a lo largo de los primeros 11 meses del año, la cifra se disparó a 9,722 empresas.

Mantenimiento de la Destrucción Empresarial

Las estadísticas indican que el total de empleadores en noviembre de 2023 era de 512,357. Sin embargo, para noviembre de 2025, esta cifra se redujo a 490,419, lo que representa una pérdida de 21,938 compañías y 290,602 empleos en un período de 24 meses.

El Desafío de las Nuevas Empresas

El Informe de Trabajo resalta que un porcentaje considerable de las empresas nuevas no logra mantenerse operativas. Entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, un alarmante 34% de los cierres afectó a compañías con menos de tres años de existencia.

Percepción Ciudadana: Un Balance Desalentador

El periodista Pablo Caruso presentó en su programa “QR!” una encuesta que muestra el malestar de los ciudadanos debido a las nuevas políticas de Javier Milei. La pregunta inicial: “¿su situación económica familiar mejoró, empeoró o se mantuvo igual?” reveló un preocupante 70.7% de respuestas negativas.

Deuda Familiar en Aumento

La encuesta también indagó sobre si los encuestados habían tenido que pedir dinero prestado para cubrir gastos del hogar. Un impactante 57% de los participantes admitió que había solicitado ayuda financiera durante el último mes.

Impacto en la Vida Cotidiana

Los resultados reflejan la sensación de crisis en la sociedad. Al preguntarse sobre el impacto de las políticas gubernamentales en su vida cotidiana, un 55.6% de los encuestados consideró que las medidas han sido negativas, en contraste con un 36.2% que las ve positivas.