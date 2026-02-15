El empleo en la construcción de Corrientes cae por cuarto mes consecutivo

La situación del empleo en el sector de la construcción en Corrientes sigue deteriorándose, acumulando cuatro meses de descensos continuos que generan preocupación en la provincia.

Corrientes ha registrado 4.237 empleos en construcción, pero las cifras son alarmantes: el sector ha enfrentado una caída mensual del 5,5% y un deterioro interanual del 5,9%, según el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Este escenario crítico refleja una tendencia de retroceso que se alinea con el estancamiento a nivel nacional.

Impacto Nacional en el Empleo Constructor

A nivel país, las estadísticas son igualmente preocupantes. El empleo en la construcción ha disminuido a 359.869 puestos registrados, lo que representa una reducción del 0,6% en el último mes, rompiendo la leve recuperación observada desde mediados de año. Con una variación interanual de solo 0,5%, el país enfrenta un estancamiento significativo sin vislumbres de mejora estructural.

Ocupación por Debajo de Promedios Históricos

A pesar de haber superado un mínimo histórico en junio de 2024, cuando se reportaron solo 3.814 trabajadores, el estado del empleo en Corrientes ha ido en picada desde agosto, luego de haber alcanzado un pico de 4.734 empleos en diciembre. Esta reciente tendencia pone de manifiesto que el sector aún no logra estabilizar su ocupación para reponerse a los promedios históricos.

Corrientes en el Contexto Nacional

El análisis del IERIC destaca que solo 10 provincias experimentaron un incremento mensual en sus empleos de construcción, mientras que 15 distritos, entre los que se encuentra Corrientes, reportaron caídas significativas. La región del Noa también ha sido severamente afectada, con una baja promedio de 2,1%.

Ranking de Desempeño Mensual

En el contexto nacional, Corrientes se encuentra en la lista de las provincias con peor desempeño:

Jujuy: −9,6%

Catamarca: −6,3%

Corrientes y San Luis: −5,1%

En contraste, provincias como Salta, Santa Fe, Río Negro y Tucumán han sido las que han mostrado un crecimiento positivo.

El Futuro del Empleo en la Construcción

La situación laboral en la construcción de Corrientes, con 4.237 trabajadores, queda por detrás de Misiones (4.892) y muy cerca de Chaco (4.146) y Formosa (2.983). Este contexto revela que el sector de la construcción no solo enfrenta desafíos en términos de empleo, sino que también está teniendo un impacto directo en las economías provinciales que dependen de la inversión en obras públicas.