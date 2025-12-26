Buscan al tirador que hirió a una niña de 12 años en Villa Sarmiento

Una celebración familiar se tornó en caos en Villa Sarmiento, Morón, cuando una bala perdida impactó en una niña justo a la medianoche. El incidente, que generó temor y conmoción, se produjo en un contexto festivo donde la alegría pronto se transformó en angustia.

La Noche que Debió Ser de Celebración

En la calle Pedro Castelli, a solo minutos de la llegada de la Navidad, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Dentro de una casa, los niños disfrutaban de la magia de la festividad, hasta que un grito desgarrador interrumpió la ilusión: «¡Me quema, me quema!» resonó en la noche, desatando el pánico.

La Investigación Detalle a Detalle

Los informes preliminares sugieren que el disparo fue una bala perdida, pero la identidad del tirador sigue siendo un misterio. Se han encontrado varios proyectiles en la zona, pero la Policía no ha podido determinar de dónde provino el disparo: ¿fue un vecino, alguien en una vivienda colindante, o un automovilista en el Acceso Oeste?

Un Llamado a la Reflexión

La tía de la menor herida expresó su angustia, afirmando que “esto ocurre todos los años” y enfatizando la necesidad de poner fin a los disparos al aire. La niña, quien recibió atención médica en el Hospital San Juan de Dios, ahora se encuentra estable en terapia intensiva en la Trinidad de Ramos Mejía, con el proyectil alojado en su cabeza pero sin necesidad de cirugía inmediata.

Responsabilidad y Esperanza

“A la persona que lo hizo, que Dios lo ayude”, declaró la tía, subrayando la tragedia de la situación. Mientras tanto, fuentes policiales trabajan arduamente para identificar al responsable, revisando el material de las cámaras de seguridad y otros videos aportados por los vecinos.

Las Imágenes Hablan

En un video se observa a un niño jugando en la entrada de su casa, cuando de repente se oye el sonido seco de lo que podría ser un disparo. Esta y otras filmaciones son clave para acotar la búsqueda del tirador y traer justicia a esta dolorosa situación.