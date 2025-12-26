Abram advierte: ‘La reducción en el consumo se inició en el segundo trimestre’

La situación económica de Argentina sigue siendo incierta, según el economista Aldo Abram. En una reciente entrevista con Canal E, destacó la disminución del consumo y la cautela de los hogares como parte de un proceso transitorio.

Durante la conversación, Abram subrayó que la disminución en el consumo no es algo nuevo. “La caída comenzó en el segundo trimestre”, señaló, atribuyéndola a una respuesta defensiva de la población ante la incertidumbre económica. “Cuando anticipamos una crisis, nos inclinamos por ahorrar en dólares”, agregó.

Ahorrar en Dólares: Un Reflejo de la Inequidad Económica

Este comportamiento, según Abram, no es reciente ni irracional. “Es un mecanismo defensivo que hemos cultivado por décadas”, explicó. En tiempos de crisis, los hogares tienden a recortar gastos superfluos y priorizar el ahorro, lo que contribuye a una caída en el consumo general. “Esto provoca un desplome en la demanda interna”, afirmó.

Los Efectos en Diferentes Sectores

Sin embargo, destacó que la merma en el consumo no afecta a todos los sectores por igual. “La gente no ha dejado de alimentarse ni de comprar medicinas”, aclaró. No obstante, sí ha postergado adquisiciones como la compra de vehículos o la renovación de electrodomésticos. “Cuando la percepción del riesgo comenzó a disminuir, se evidenció una mejora”, comentó Abram.

Desafíos para las Personas con Menos Recursos

Abram también mencionó que un sector de la población queda excluido de esta recuperación. “Los más pobres ya no pueden acceder ni a lo básico”, enfatizó, explicando que el repunte ha sido más evidente entre quienes mantuvieron ingresos estables.

Un Nuevo Horizontes Tras las Elecciones

El economista considera que el panorama empezó a cambiar con el proceso electoral. “A medida que el miedo se fue disipando y se reafirmó un rumbo, la confianza de la gente comenzó a aumentar”, afirmó. Este renovado optimismo permitió que algunos ahorros se destinaran nuevamente al consumo. “Los dólares no son placenteros; lo que realmente brinda satisfacción es consumir”, aseguró.

Perspectivas de Confianza y Crecimiento

En cuanto a lo que se viene, Abram se mostró con expectativas moderadamente optimistas. “Creo que la gente irá recuperando confianza”, expresó, vinculando esta visión positiva a señales políticas e institucionales. “Estamos viendo un Congreso que comienza a mostrar consenso en temas esenciales, como el equilibrio fiscal”, concluyó.