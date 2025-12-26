Diego y Omar, hijos de un gran artista, reviven recuerdos mientras protagonizan el musical Billy Elliot

Diego Romay, hijo del icónico Alejandro Romay, se prepara para llevar al escenario una de las obras más esperadas de la temporada: "Billy Elliot". Con una trayectoria marcada por el reconocimiento y el desafío de superar la sombra de su padre, Diego reflexiona sobre su carrera y el camino que lo lleva a esta emocionante producción.

De Televisión a Teatro: Un Nuevo Comienzo

La historia de Diego Romay comienza en un contexto donde la televisión abierta dominaba la pantalla argentina, y el legendario Canal 9, dirigido por su padre, era el eje del entretenimiento. En su adolescencia, Diego formó parte del programa Feliz domingo para la juventud, donde, con ciertos privilegios, se destacó entre sus compañeros a pesar de ser solo un espectador más.

Hoy, como productor de «Billy Elliot», Diego trae a la vida un musical que se estrena en mayo de 2026 en el teatro Ópera. Esta nueva faceta le permite abordar el legado de su padre desde una perspectiva única, creando una conexión con su propia historia familiar y la industria teatral contemporánea.

Un Padre con un Legado Inolvidable

Diego recuerda a su padre, Alejandro, no solo como una figura prominente sino como un pionero que transformó el panorama mediático argentino. Alejandro, conocido por su habilidad para encarnar su propia marca a través del apellido Romay, dejó una herencia poderosa que sus hijos ahora continúan.

Los Hermanos Romay: Una Herencia Diversa

La familia Romay está compuesta por cuatro hermanos, cada uno explorando diferentes caminos dentro de la industria del entretenimiento. Mirta, la mayor, creó Teatrix, una plataforma de teatro en streaming, mientras que Omar se destaca en el ámbito televisivo en Estados Unidos. Viviana, abogada y curadora de arte, y Diego, al frente de los teatros que fueron de su padre, ?contribuyen al legado familiar de maneras únicas.

Una Unión Fraternal

En un giro inesperado, Diego y Omar se han unido para producir «Billy Elliot». “Es la primera vez que trabajaré estrechamente con él”, revela Diego. Este proyecto marca un punto de inflexión en su relación laboral, combinando experiencias y visiones creativas.

El Musical «Billy Elliot» y Su Impacto

El musical «Billy Elliot», basado en la célebre película del 2000, cuenta la historia de un joven que lucha por seguir sus sueños a través del ballet durante tiempos difíciles en Inglaterra. Con música de Elton John, esta obra aborda temas de identidad, aceptación y lucha social.

Un Proceso de Selección Rigurosos

Para definir el elenco, se llevó a cabo una audición nacional que destacó el talento de más de 300 jóvenes. “Estamos creando una academia para formar a los niños que interpretarán los papeles principales”, explica Diego, quien busca garantizar la calidad de la producción desde sus cimientos.

Retos y Superación

Diego comparte cómo ha lidiado con la presión del legado de su padre. “Trascender a mi viejo fue un desafío”, reconoce. Sin embargo, esto también lo ha impulsado a encontrar su propio camino en la industria, cautivando al público con su originalidad.

Como productor, ha enfrentado adversidades, desde el traumático incendio de El Nacional hasta la complejidad de lidiar con la historia familiar. No obstante, la pasión por el teatro y el amor por su legado lo impulsan a seguir creando.

Una Visión de Futuro

A medida que «Billy Elliot» se prepara para su debut, la familia Romay se une en un esfuerzo por mantener viva la chispa del entretenimiento argentino. Diego y Omar, a través de esta producción, buscan rendir homenaje a su padre mientras forjan su propio camino en el emocionante mundo del teatro.