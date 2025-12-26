Gómez, Nuevo Fiscal Adjunto del MPF: Aval del Tribunal y Oposición Rechaza su Designación

La reciente audiencia pública en Córdoba para evaluar el pliego de Néstor Alejandro Gómez, propuesto para el cargo de fiscal general adjunto, ha desatado un intenso debate en el ámbito político y judicial de la provincia.

Un Escenario Dividido

Este viernes, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba llevó a cabo una audiencia pública clave para valorar la candidatura de Gómez, impulsada por el gobierno provincial. La sesión reunió a funcionarios judiciales, representantes de diversas instituciones y líderes políticos, quienes expresaron opiniones divididas sobre la idoneidad del postulante.

Con un respaldo notable por parte de algunos sectores, también se alzaron voces de rechazo que cuestionan la independencia judicial en juego. La audiencia, con una duración de menos de una hora, permitió a los oradores exponer sus puntos de vista en un formato que invitó a la participación ciudadana.

Voces que Respaldan a Gómez

Entre los defensores de la designación, el fiscal adjunto Héctor David subrayó la necesidad de una perspectiva federal en el Ministerio Público Fiscal. Según él, «no podría haber fiscales de primera y de segunda», resaltando que el trabajo de investigación tiene la misma relevancia, independientemente de la ubicación geográfica.

Asimismo, Pablo Pupich, defensor adjunto, destacó la experiencia de Gómez en el ámbito judicial y su capacidad para conectar con sectores vulnerables de la comunidad. El apoyo llegó también desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde se aplaudió el compromiso del postulante en la lucha contra el antisemitismo y la discriminación.

Críticas a la Nominación

Por otro lado, el legislador Rodrigo Agrelo planteó un fuerte cuestionamiento a la candidatura, sugiriendo que la designación está alineada con una estrategia más amplia del gobernador para concentrar poder en el sistema judicial. Allegados a la oposición han argumentado que esto podría socavar la independencia de las instituciones.

Agrelo, haciendo hincapié en la relación del postulante con el actual gobernador, indicó que la trayectoria de Gómez dentro del sistema público no es suficiente para garantizar objetividad y autonomía.

Perfil de Néstor Alejandro Gómez

Nacido en 1968, Néstor Alejandro Gómez es abogado formado en la Universidad Católica de Santa Fe, con una larga trayectoria que incluye tanto la docencia universitaria como una amplia labor en el ejercicio privado de la abogacía. Ha ocupado diversos cargos de gestión, incluidos roles en el ámbito municipal y como defensor adjunto del Ministerio Público desde febrero de 2025.

Su carrera combina experiencia profesional y un compromiso con la gestión pública, lo que ha llevado a algunos a felicitar su posible incorporación al sistema judicial provincial, mientras que otros continúan cuestionando su idoneidad.

Próximos Pasos

Con la audiencia ya realizada, el futuro de Gómez como fiscal general adjunto está en manos de la Legislatura, que deberá decidir si aprueba su pliego en la última sesión del año. La decisión se dará en un contexto marcado por apoyos tanto técnicos como institucionales, en contraste con las notables críticas de la oposición.