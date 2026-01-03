BYD desbanca a Tesla como líder mundial en autos eléctricos

Las recientes cifras de ventas de Tesla revelan un preocupante descenso en su rendimiento, dejando a la compañía de Elon Musk en una posición desventajosa frente a su competidor chino, BYD.

Las entregas de vehículos eléctricos de Tesla dieron un brusco giro a la baja, con una caída del 8.6% el año pasado, lo que dejó a la automotriz ampliamente superada por BYD en el ámbito global. En el cuarto trimestre, Tesla reportó un descenso del 16% en sus entregas, alcanzando solo 418,227 unidades, una cifra que no cumplió con las expectativas de los analistas, según un comunicado oficial de la empresa.

BYD renace como líder en el mercado de eléctricos

En contraste, BYD ha florecido, registrando un incremento en las ventas tanto a nivel trimestral como anual, con un total de casi 2.26 millones de vehículos eléctricos entregados, frente a los 1.64 millones de Tesla. La firma china ha superado a su competidor estadounidense, que en el último trimestre del año mantuvo una leve ventaja en entregas anuales pero se vio superada en el segmento de eléctricos puros.

El enfoque de Tesla en los robotaxis

Elon Musk parece haber intentado desviar la atención de esta caída en las ventas al resaltar el progreso en su ambicioso proyecto de robotaxis. No obstante, la implementación de pruebas sin conductor ha sido limitada, con pocos vehículos disponibles para los consumidores en Austin y el área de San Francisco. Estas unidades aún cuentan con supervisores de seguridad a bordo.

Preocupaciones sobre el futuro de las ventas de Tesla

El escepticismo en Wall Street sobre las proyecciones de ventas de Tesla para 2026 está en aumento. Hace solo dos años, se anticipaba que la empresa podría alcanzar más de 3 millones de vehículos vendidos, pero la estimación media se ha reducido a alrededor de 1.8 millones.

Novedades del Cybercab de Tesla

A pesar de estos desafíos, Musk busca generar entusiasmo alrededor del Cybercab, un biplaza futurista con puertas de «alas de mariposa». Aunque el prototipo no incluye volante ni pedales, la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, aseguró que el vehículo se fabricará con estos componentes si así lo requieren los reguladores.

En el mercado de valores, las acciones de Tesla experimentaron un ligero repunte del 1.5% antes de la apertura de Wall Street este viernes, intentando recuperar parte de las pérdidas tras seis jornadas de caídas consecutivas. A pesar de todo, el año pasado las acciones de Tesla subieron un 11%.