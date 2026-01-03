Trump: EE. UU. ‘controlará’ Venezuela tras derrocar a Maduro con ataque militar

La reciente captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha desatado una ola de reacciones y debates sobre la intervención militar y sus implicaciones geopolíticas.

Un Asalto Decisivo

En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, el presidente Donald Trump proclamó que Estados Unidos administrará Venezuela tras la sorprendente operación que llevó a la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según Trump, esta acción marca un hito en la historia militar moderna, comparándola con eventos de magnitud histórica como la Segunda Guerra Mundial.

Reacciones Internacionales y Domésticas

La intervención ha suscitado condenas de demócratas y líderes globales, quienes la comparan con las acciones de EE. UU. en Irak en 2003. La preocupación radica en el potencial imperialismo y los costos humanos que tales operaciones suelen implicar.

Argumentos de Trump

El mandatario argumentó que la administración estadounidense buscará asegurar una transición ordenada y evitar que un nuevo líder dañe los intereses del pueblo venezolano. «No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control», afirmó Trump, resaltando la intención de involucrar a grandes empresas petroleras estadounidenses en la reconstrucción de la infraestructura del país.

El Contexto Detrás de la Operación

La operación se ejecutó bajo un potente despliegue militar que incluyó más de 150 aeronaves. Durante la misión, Maduro fue capturado en su residencia mientras intentaba refugiarse en una sala de seguridad, aunque el control del país por parte de las fuerzas estadounidenses no está garantizado.

Reacción del Gobierno Venezolano

El gobierno de Maduro ha rechazado categóricamente la intervención, llamándola una «agresión militar sin precedentes». La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió la liberación inmediata de Maduro y rechazó cualquier intento de convertir a Venezuela en una colonia.

Las Implicaciones de la Intervención

La promesa de Trump de que la ocupación no costará al país debido a los ingresos petroleros de Venezuela ha generado cuestionamientos. Algunos de sus seguidores, que impulsaron el lema «America First», ven con preocupación el regreso de tropas estadounidenses al extranjero.

Una Nueva Era de Tensiones

La intervención ha reavivado el debate sobre el intervencionismo estadounidense en América Latina. Mientras algunos celebran este cambio de rumbo en Venezuela, otros critican la posibilidad de que se repitan los errores del pasado, como las guerras en Irak y Afganistán.

Respuestas Internacionales

Las reacciones a la intervención no se hicieron esperar. Países como Rusia, Cuba e Irán denunciaron la violación de la soberanía venezolana. A su vez, líderes como el presidente argentino Javier Milei celebraron lo que ellos consideran un nuevo amanecer para Venezuela, mientras que otros países, como México, condenaron la operación militar.

Reflexiones Futuros

La situación en Venezuela sigue siendo volátil y las repercusiones de esta intervención se sentirán en los próximos meses. ¿Está esta acción destinada a cambiar el rumbo de la política venezolana o abrirá un nuevo capítulo de resistencia y conflicto?