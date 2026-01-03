Claudia Sheinbaum envía un mensaje a EE. UU. tras la captura de Maduro

Sheinbaum y López Obrador Responden a la Captura de Nicolás Maduro por EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador han emitido contundentes declaraciones en respuesta a la reciente operación de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro, generando un fuerte debate internacional.

El Mensaje de Sheinbaum a EE.UU. En un mensaje difundido el 3 de enero de 2026, Sheinbaum citó a Benito Juárez, señalando que «entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Su declaración llega tras la operación militar ordenada por Donald Trump, que llevó a la detención del mandatario venezolano. Reacción del Gobierno Mexicano El gobierno mexicano condenó la actuación de EE.UU., calificándola de «intervención militar» y demandando el respeto al derecho internacional. En el comunicado se enfatiza la necesidad de buscar soluciones pacíficas, argumentando que la captura de Maduro representa una violación de la Carta de la ONU.

López Obrador también se Pronuncia El expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en retiro político, decidió opinar sobre el asunto a través de su cuenta de X. Calificó el ataque como un «atentado a la soberanía venezolana», afirmando que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían la tiranía global de EE.UU. Un Llamado a la Reflexión Obrador instó a Trump a actuar con prudencia, recordándole que la victoria efímera podría traer consecuencias adversas a largo plazo. «La política no es imposición», subrayó, reafirmando su apoyo a la actual presidenta.