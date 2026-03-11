CABA Lanza Innovador Centro Médico Descentralizado

Inauguran un Innovador Centro Médico en Villa Urquiza para Mejorar la Atención de Salud en Buenos Aires

Un nuevo centro médico ha visto la luz en Villa Urquiza, con el objetivo de optimizar la atención de salud de los porteños, especialmente aquellos que residen en los barrios del norte. Este proyecto cuenta con la presencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

El nuevo centro se posiciona como una alternativa intermedia en el sistema de salud pública de la Ciudad, ofreciendo servicios ambulatorios que llenan el vacío existente entre los centros de atención primaria y los hospitales. “Este espacio es una respuesta a la creciente demanda de atención médica, especialmente para la clase media de CABA”, destacó Macri en la inauguración, señalando que son cada vez más las personas que requieren atención debido a problemas económicos que afectan su acceso a obras sociales y prepagas. “Con estas iniciativas, buscamos que más porteños accedan a una salud de calidad”.

Un Centro que Revoluciona la Atención Médica

Históricamente, la atención médica en CABA se concentraba en hospitales, lo que a menudo generaba largas esperas para obtener atención. Este nuevo modelo promete agilidad en la resolución de problemas de salud gracias a una infraestructura diseñada específicamente para cubrir necesidades intermedias.

Servicios Especializados al Alcance de Todos

El ministro Quirós agregó que este centro ofrecerá consultas con especialistas en diversas áreas, como cardiología, neumología, psiquiatría y ginecología, ampliando así la cobertura y la calidad de atención disponible para la comunidad. Además, los porteños podrán realizar estudios diagnósticos en el mismo lugar, lo que optimiza el tiempo de atención y evita desplazamientos innecesarios.

Infraestructura y Recursos al Servicio de la Comunidad

El flamante centro cuenta con 20 consultorios y un equipo de 70 profesionales altamente capacitados. Este espacio forma parte de una red que incluye 34 hospitales y 50 centros de atención primaria, promoviendo un enfoque integral en la atención sanitaria. Las autoridades han anunciado que este centro es solo el primero de una serie de instalaciones que se abrirán en distintos barrios, garantizando prioridad de atención a los residentes locales.

Un Enfoque Moderno para la Salud Pública