Aumento de locales vacíos en Buenos Aires

Un reciente estudio de la Cámara Argentina de Servicios revela que los locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires han aumentado significativamente, reflejando una crisis en el sector comercial.

Según el análisis, durante enero y febrero de 2026, el número de locales en venta, alquiler o cerrados ascendió a 284, marcando un aumento del 38,5% en comparación con el mismo período de 2025. Este dato alarmante pone de manifiesto la grave situación que atraviesan las áreas comerciales más concurridas de la capital.

Aumento de Locales Vacíos: Un Problema en Crecimiento

Esta cifra no solo refleja la desocupación de locales, sino que también indica una tendencia preocupante en relación al año anterior. En la medición de noviembre y diciembre de 2025, solo se contaron 198 locales vacíos, lo que representa un incremento del 43,4% en los primeros dos meses de 2026.

El Impacto del Aumento de Alquileres Comerciales

Paralelamente, los alquileres comerciales continúan en ascenso, registrando un crecimiento del 158,8% entre enero y febrero de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento supera ampliamente la inflación acumulada, que se estima en 35,35% hasta el momento.

Aumento en el Último Bimestre

Comparando con el bimestre anterior de 2025, los alquileres experimentaron un crecimiento del 91,2%, lo que genera una presión adicional sobre la rentabilidad de los comercios en la ciudad. Este fenómeno no se limita a Buenos Aires, sugiriendo una tendencia más amplia que podría influir en el panorama comercial de otras localidades.