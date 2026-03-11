La Renga traslada su show al Parque de la Ciudad por el derrumbe en Huracán

La icónica banda de rock argentino, La Renga, anunció que sus esperados conciertos, programados para el 2 y el 4 de abril, se realizarán en el Parque de la Ciudad tras el cierre del estadio de Huracán debido a un accidente cercano.

Las presentaciones de La Renga en el estadio de Huracán, marcado por la afluencia masiva de fanáticos, fueron afectadas por el colapso de un edificio en Parque Patricios, a solo 300 metros de la sede. Como resultado, los partidos locales han visto reducida su capacidad, lo que llevó a la banda a encontrar un nuevo recinto sin modificar las fechas originales.

Un Nuevo Espacio para el Rock Argentino

El Parque de la Ciudad se convierte así en el nuevo escenario de los shows, manteniendo las fechas originales y permitiendo una mayor venta de entradas gracias a la amplitud del lugar. La Renga destaca la colaboración del Gobierno de la Ciudad en esta reubicación.

Un Anuncio Esperado por los Fans

La banda comunicó a través de sus redes sociales: «Debido a razones de público conocimiento, se realizarán en estas mismas fechas en el Parque de la Ciudad, ya que el estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo originalmente estipulado».

Importante Información sobre las Entradas

Los tickets comprados seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, y la entrada (campo o platea) solo será aceptada para el día indicado. Además, las ubicaciones equivalentes se han reestructurado para garantizar una experiencia óptima para todos los asistentes.

La Experiencia La Renga

Los conciertos de La Renga son reconocidos por su energía desbordante y una duración que supera las tres horas, ofreciendo un repertorio de rock contundente. La banda mantiene un fuerte vínculo con sus seguidores, quienes viajan desde diferentes partes del país para vivir esta experiencia musical.

De Regreso a Buenos Aires

Después de un largo tiempo sin tocar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Renga regresó hace poco, destacando su relevancia en la escena rockera nacional.