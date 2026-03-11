Victoria Villarruel critica a Manuel Adorni: ‘La política paga el ajuste, jaja’

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha encendido el debate político al criticar de manera directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó a Nueva York junto a su esposa en el avión oficial. Este incidente ha acentuado la creciente tensión dentro del oficialismo y las dudas sobre el uso de recursos públicos.

En un momento de intensas disputas en la Casa Rosada, Villarruel utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje irónico sobre el ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno, coincidiendo con la controversia generada por la decisión de Adorni de incluir a su acompañante en la delegación oficial.

La defensa de Adorni ante la polémica

El jefe de Gabinete admitió que su esposa se unió a la comitiva presidencial durante el viaje a Nueva York, en medio de críticas de la oposición sobre la utilización de fondos públicos. En entrevista con A24, Adorni defendió su postura:

«Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo, pagó su pasaje de 5.345 dólares y, tras un cambio de agenda, Presidencia la invitó a subir al avión para que no perdiéramos la oportunidad de encontrarnos. No le costó nada al Estado».

Una crítica bien marcada

El mensaje de Villarruel incluye un fuerte tono irónico sobre el ajuste fiscal y refleja el deterioro de la relación entre la presidenta del Senado y la Casa Rosada, especialmente tras el distante saludo que ambos se intercambiaron durante la apertura del Congreso el pasado 1 de marzo.

Desacuerdos internos entre el oficialismo

Las tensiones no son nada nuevo. Al día siguiente de la apertura de sesiones, Adorni dejó en claro que no hay posibilidades de restablecer la relación con Villarruel, afirmando que no es parte del Gobierno ni de las decisiones del Gabinete.

En su visita a Expoagro, Villarruel se mostró evasiva respecto a su relación con el presidente, afirmando que «no tiene importancia», y enfocándose en el papel del campo como pilar de la identidad nacional.

El futuro electoral en análisis

Al ser consultada sobre un posible camino a la candidatura el próximo año, Villarruel minimizó la relevancia de tales especulaciones, sugiriendo que lo importante es apoyar a todos los sectores que generan empleo.