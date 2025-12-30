CABA: Ventas en mayoristas y shoppings a la baja, leve aumento en supermercados

Caídas en Ventas: Supermercados, Mayoristas y Shoppings en Tiempos de Crisis

El último trimestre de 2025 muestra un panorama complejo para el comercio en la Ciudad de Buenos Aires, con descensos notables en las ventas de mayoristas y shoppings, a pesar de un leve incremento en los supermercados.

Desempeño de los Supermercados Entre julio y septiembre, el consumo en supermercados creció un 0,4% en comparación con el año anterior, marcando una desaceleración notable respecto a las cifras del trimestre previo. Este aumento, aunque positivo, es un 4,4 puntos porcentuales menos que el registrado anteriormente. El ticket promedio por compra alcanzó los $20.101, reflejando una mejora interanual, aunque menos marcada que en meses anteriores. Sin embargo, la compra promedio a precios constantes fue inferior a la del segundo trimestre. Grupos de Productos: Resultados Mixtos El análisis por categorías mostró resultados dispares: los productos frescos en verdulería y frutería crecieron un 13,3%, mientras que categorías como lácteos y electrodomésticos experimentaron caídas significativas, de -0,7% y -18,6%, respectivamente.

Desafíos para los Autoservicios Mayoristas Las ventas de los autoservicios mayoristas continúan en declive, con una contracción del 15,6% en el tercer trimestre y una caída acumulada del 8,9% en lo que va del año. Este retroceso marca el deterioro más alto en siete trimestres consecutivos, según el Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires (IDECBA). Este descenso se vio acentuado por el cierre de una gran superficie mayorista en septiembre, lo que implicó una reducción notable de la oferta disponible.